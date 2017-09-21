日本首相安倍承诺将推“大胆政策”提振经济 以吸引投资者青睐

路透纽约9月20日 - 日本首相安倍晋三周三誓言将推行“大胆政策”，以税政、预算及监管为目标来促进国内投资，同时他还承诺将进一步推动公司治理改革。

安倍在纽约证交所对投资者发表的演说中没有提供这些改革的具体细节，但他称“绝对”有信心其政府可带来改变，降低日本因人口年龄老化和其他因素所带来的挑战。

“我要拿出前所未有的大胆政策，”安倍说。他周三稍晚将在联合国大会发表演说。

安倍呼吁投资者把钱投至日本证券市场。“我将倾注我全部的政治资源为日本开启未来，”他说。

日股日经指数本周创下逾两年高点，日本经济也已连续扩张了六个季度。不过，在安倍执政下的日本通胀率却一直没能达到目标。批评者称他的经济改革还不够。

有投资人怀疑“安倍经济学”能否改变日本经济及新企业的前景。

安倍并表示，他希望在日本创建一个“监理沙盒系统”，允许企业家在开启新业务的一段时期内无需遵守现有法规，但没有提供细节内容。

他对日本料将提前大选一事未做评论。他曾表示，在他周五自美国回国后将会作出决定。

消息人士曾告诉路透，安倍将借着支持率回升及反对党陷入混乱的集会，要求在10月22日提前大选。

若在选举中大胜，安倍在明年9月自民党领袖选举中赢得第三个任期的希望就会提升，使之有望成为日本在位期间最久的首相。(完)