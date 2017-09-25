日本首相安倍晋三料将宣布提前国会选举 无视朝鲜危机引发的忧惧

路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三料将在周一宣布下个月提前国会选举，尽管有人批评他将在朝鲜问题甚嚣尘上之际在国内制造政治真空。安倍此举是为了把握其支持率上升和反对党内斗混乱之际占据优势。

安倍料将在会晤党派高层之后召开记者会，并且可能称其选举阵营的第一要务将是教育和儿童保育方面加大支出、对朝鲜保持强硬态度以及修宪。

安倍的支持率已从7月的30%左右上升至50%，他坚信执政联盟可以保住在众议院的多数席位，即便其可能丧失三分之二的“绝对多数”优势，而无法实现他修订战后和平宪法以明确军队角色的长期目标。

日本经济新闻周末进行的调查显示，44%的选民计划将票投给安倍所在的自民党，而愿意投票给民进党的只有8%。共同社调查显示，27.7%的选民支持自民党，42.2%的选民尚未做出决定。

围绕朝鲜核武和导弹计划的地缘政治紧张局势加剧的情况下，安倍的强势领导人形象提高了他的民意支持率，反对党指责安倍任用亲信，并一度影响其支持率的丑闻则显得不那么重要。

自民党高级官员萩生田光一周日打消外界对选举期间出现政治真空的顾虑。

“即使选举期间出现紧急情况，我相信我们有能力做出适当反应，”萩生田光一在日本放送协会(NHK)节目上表示。(完)