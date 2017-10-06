日本8月名义和实质薪资同比均上涨 表明利好消费者支出

路透东京10月6日 - 日本受薪者8月薪酬较上年同期上升，逆转前月跌势，显示随着劳动力市场收紧，工人薪资逐步上涨。

厚生劳动省周五公布，受薪者8月名义现金所得以及经通胀调整的实质薪资均上涨。

该数据可能缓解关于最近消费者支出改善情况能否持续的一些忧虑。

不过，薪资涨势或许并没强劲到足以打消对央行观点的质疑。央行认为劳动力市场收紧将最终导致薪资上涨，从而提振经济活动和通胀。

数据显示，受薪者8月名义现金所得较上年同期增加0.9%，反转前月修正后为下跌0.6%的势头，并创自2016年7月以来的最大同比增幅。

然而，反映消费者物价上涨0.8%的经通胀调整实质薪资同比仅微涨0.1%，为八个月内首次上涨。

许多日本企业仍不愿将位于纪录高位的现金储备用于调涨薪水，部分原因是，他们无法将成本转嫁给对近20年来的物价下跌早已习惯的消费者。

8月包括夏季奖金在内的特别加给较上年同期跳升6.1%，为2016年3月以来最大增幅。

8月经常性薪资同比增加0.4%，连续第五个月上升。

8月加班工资同比增加1.5%，连续第二个月上扬。

以下为8月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 274,490 +0.9

每月薪资 259,964 +0.6

-经常性薪资 240,952 +0.4

-加班工资 19,012 +1.5

特别加给 14,526 +6.1

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员工人数(百万人)

整体人数 50.300 +2.5

一般雇员 34.958 +2.8

兼职员工 15.342 +1.9

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