日本汽车制造商中国业绩冲上快车道 力抗市场放缓疑虑

路透北京10月10日 - 日本大型汽车制造商正在中国这个全球最大汽车市场获得强劲增长，力抗税收优惠取消后市场可能放缓的疑虑。

丰田汽车(7203.T)及本田汽车(7267.T)周二表示，继8月强劲表现之后，其9月在中国的汽车销售增幅接近15%。日产汽车(7201.T)周一也公布不惶多让的增长幅度。

今年有了个疲软开局之后，中国汽车市场从年中开始进入高档运行，8月是连续第三个月取得销售增长。不过整体增幅料从2016年的两位数增长放缓至成长5%。

分析师表示，国际汽车制造商受益最大，而一些中国厂商的销售增长缓慢，同时中韩外交争端打击了韩国现代汽车公司(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)。

“继最近几个月表现不错之后，现在中国本地品牌的增长大幅放缓，”上海咨询公司Automotive Foresight的总经理张豫表示。

“这就是为什么一些优秀的外国(汽车制造商)现在看到销量以两位数速度增长。”

丰田9月在中国的销量同比增长14.1%，达到118,900辆，8月份增长13.2%。今年前九个月销售量为960,400辆，比2016年增加7.9%。

本田9月份在中国市场销量增长15.5%，8月为增加20.6%。1-9月销量总计103万辆，较上年同期增加17.7%。

本田规模小于丰田，但今年以来在中国市场的销量超过了丰田，归功于其畅销车型，包括新款思域(Civic)和微型跨界SUV。

按销量计，丰田为日本最大的汽车生产商。当前目标仍是今年在中国销售逾121万辆汽车，2016年在华销量为120万辆。(完)