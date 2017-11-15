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焦点：贷款回报低迷 日本主要银行减支忙
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2017年11月15日 / 凌晨1点52分 / 1 天前

焦点：贷款回报低迷 日本主要银行减支忙

2 分钟阅读

路透东京11月14日 - 由于低利率和严格的资本监管持续侵蚀利润，日本主要银行正在加快削减成本，瑞穗金融集团(8411.T)称其未来10年将减少员工人数以削减开支。

2017年1月25日，日本东京，瑞穗企业标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

日本央行大举降息来应对通缩压力后，日本银行业者一直苦于贷款回报减少。

“在当前竞争环境和负利率政策下，很难增加营收，”瑞穗金融集团社长佐藤康博周一在新闻会上称，此前该行宣布第二季获利下降12%。

“提高成本竞争力和生产率势在必行，”他补充说。

瑞穗金融表示，将通过控制新聘人手数量，并在2025年3月结束前将旗下500个国内据点关闭约100个的方式，在未来10年削减1.9万个职位，相当于员工总数的四分之一。该集团按获利为日本第三大金融机构。

瑞穗金融的费用比率在截至9月的六个月急剧上升，从三年前的61.8%升至72.4%。费用比率即成本与毛利的百分比。

“成本控制是该行的重点之一，尤其是营收没有增长的国内业务，”BNP Paribas Securities证券研究主管Toyoki Sameshima称。

在信贷环境低迷、人口减少的背景下，日本最大银行--三菱日联金融集团(8306.T)选择自动化作为提高效率的一种方式。

三菱日联金融集团计划到2024年将30%的核心银行子公司业务实现自动化，使用软件机器人和人工智能来处理原本需要9,500名员工的文件工作。

该行周二公布第二季度获利增加12%，主要受股票出售利得提振。

“我们需要改变以贷款业务为核心的业务结构，”该行首席执行官Nobuyuki Hirano在业绩简报会上表示。“我们还需要调整成本结构。”

**裁员可能性不大**

但成本结构调整措施很可能不包括裁员。对于通常实行终身雇佣制的日资银行而言，裁员十分罕见。除非公司面临严重财务问题，否则裁员将令管理层声誉受损。

佐藤康博表示，瑞穗金融集团不考虑要求员工提早退休。

日本排名第二的三井住友金融集团(8316.T)打算在2021年3月底前减少相当于4,000个人力的工作量；但执行长国部毅表示，该行“无意裁撤4,000名员工。”

“我们反而会把这些人员转到重点业务区域，”他周二在简报会中表示；公司此前发布季度获利略增2.2%，受出售持股收益所提振。

日本银行业者通常会买进企业客户的股票以加强关系，但这项作法面临来自投资者及监管当局的压力；他们希望业者削减此类数以十亿美元计的持股，减少对市场波动的曝险。

有监于全球资本规定更加严格，银行业也面临来自监管方面的不利因素。值此之际，三井住友金融集团及瑞穗金融集团重申年度获利料将下滑，而三菱日联金融集团则维持获利略增2.5%的预估。(完)

编译 许娜/侯雪苹/王灿/龚芳; 审校 王颖/戴素萍/王兴亚/杜明霞

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