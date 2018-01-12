日本央行将延长促增长贷款计划的实施期限 凸显支撑经济决心--消息

路透东京1月12日 - 据知情人士称，预计日本央行将延长旨在提振有增长潜力行业信贷的贷款计划，这凸显出央行继续通过大规模货币刺激措施支撑经济的决心。

消息人士称，由九名委员组成的央行政策委员会将在1月22-23日的利率政策审议中做出这一决定。

此举可能有助于缓解周二日本央行削减购债计划引发的市场紧张情绪，市场担心央行退出大规模货币支持措施的时间可能早于预期。

“银行对这些项目的需求很旺盛，所以没有什么理由停下来，”一位匿名消息人士表示，另一消息人士也持相同看法。

日本央行有两项针对金融机构的低成本贷款计划——一个意在增加银行对有增长潜力行业的贷款，另一个是央行向整体信贷增加的银行提供四年期零息贷款。

消息人士称，由于金融机构的需求强劲，日本央行将延长这些原定于2018年3月到期的计划。

日本央行已经数度展延了这些计划的期限，通常是往后延一年，藉以刺激不愿冒险的金融机构将资金从避险的政府公债移出，改为承做贷款。

这些计划与日本央行的主要购买资产计划“量化质化宽松”有所区隔，量化质化宽松计画是将资金通过购买公债及高风险资产向经济注资。

为了鼓励银行利用这些贷款计画，日本央行将这些资金排除在金融机构存放央行超额储备的0.1%负利率之外。

日本金融机构1月贷款较上年同期成长2.5%，因并购及地产投资相关的资金需求强劲。

这导致有更多银行利用日本央行的计划，让人对央行大量印钞终于将导入整体经济抱持一些希望。

首相安倍晋三主张的安倍经济学刺激政策中，一个主要目标就是利用改革提升日本成长潜力，藉以带动企业因应经济转强的前景而增加支出。(完)