黑田东彦连任日本央行总裁 支持宽松政策学者被任命为副总裁

路透东京2月16日 - 日本政府周五任命黑田东彦连任日本央行总裁，任命支持更激进宽松货币政策的学者出任央行副总裁，投资者认为，这是决策者不急于撤走大规模刺激计划的明显的信号。

日本央行领导层的任命，正值有关全球主要央行将以多快速度撤走危机时期政策的臆测甚嚣尘上之时，这在一定程度上加剧了日本和全球金融市场的不安情绪。

日本政府一如预期，任命现年73岁的黑田东彦在4月结束当前任期后连任央行总裁，任期为五年。

这使黑田东彦成为半个世纪以来任职时间最长的日本央行总裁，显示首相安倍晋三对黑田东彦将日本经济拖出停滞状态的能力充满信心。

日本政府还任命了现年52岁的早稻田大学学者、支持激进宽松政策的田部昌澄出任央行副总裁。

这可能导致黑田东彦以缓慢但稳步的方式撤走央行刺激举措的任务复杂化。

另外，这还可能扶助日本央行打消市场上有关央行可能较预期提前撤走刺激举措的臆测，并且如果日圆继续走强威胁到日本经济复苏，央行也可以重新放宽货币政策。

“田部昌澄将使日本央行理事会内部的平衡更倾向于放宽政策，”瑞穗证券首席市场经济学家Yasunari Ueno说。

政府任命的另一个副总裁是日本央行理事雨宫正佳，他长期在日本央行任职，以制定各种货币政策举措闻名。

上述任命需要获得国会两院的批准。由于安倍晋三领导的执政联盟在国会中占据多数席位，任命获批基本是板上钉钉。(完)