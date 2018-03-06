焦点：日本央行总裁黑田东彦打消提前退出宽松政策的臆测

路透东京3月6日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，央行在实现通胀率目标之前，不会结束超宽松的货币政策。他的此番讲话旨在打消在市场上存在已久的臆测，即认为央行可能较预期时间更早的缩减刺激政策。

2018年1月23日，日本东京，日本央行总裁黑田东彦出席央行记者会。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

不过黑田东彦表示，日本央行握有可以平顺退出危机模式下政策的必要工具，并且已经在对未来退出刺激政策时将如何影响其资产负债表进行广泛讨论。

“基础物价的变动仍然疲弱，因此我们感觉距离实现物价目标仍有一些差距，”黑田东彦周二在日本参议院的任职听证会上表示。

“在实现通胀目标之前，结束或减弱货币刺激政策是不可想象的，”他说。

上周黑田东彦首次暗示，未来在通胀目标实现的情况下有可能退出宽松政策，此举提振日圆上涨并打击公债价格下跌。

按照目前的预测，日本央行由九名审议委员组成的政策委员会预计2020年3月止的财年达到2%的通胀目标。很多分析师认为对于一个勉强摆脱通缩的国家而言，这个预测过于激进。

黑田东彦周二称，虽然薪资和通胀在上升，但日本央行预测能否实现仍不确定。

他还表示，日本央行为实现物价目标可以采用的方法没有限制，反驳一些分析师的看法，即日本央行在刺激经济增长方面已经黔驴技穷。

黑田称，”我们将继续采取一切必要举措来实现物价目标。”

黑田东彦出席参议院提名确认听证会，此前他获政府提名在4月份当前任期结束后再连任五年。

国会几近肯定会批准政府对黑田东彦的提名，因首相安倍晋三的执政联盟在参众两院都拥有多数席位。

多年来大规模印钞以促使经济通货再膨胀的做法，已经损及本就微薄的日本金融机构利润，导致议员呼吁日本央行更加关注长期实行货币宽松的成本。

黑田东彦表示，他认为日本的银行体系没有遭到严重威胁。但他称，当实现物价目标后，日本央行”显然”将讨论退出超宽松政策的策略。

“有很多种退出的方法，比如通过市场操作吸收流动性，以及上调金融机构存在央行的超额准备金的利率，”黑田东彦说。

黑田东彦说，日本央行还在考虑未来的退出策略对其资产负债表会产生何种影响，不过如何以及通过何种方式撤出刺激，将取决于当时的经济和物价状况。(完)