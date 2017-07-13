分析：全球货币政策由松转紧 日本央行收益率曲线控制暴露缺陷

路透东京7月13日 - 日本央行决策者成功守住其收益率目标，但并没有沾沾自喜，因为欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始撤出超宽松货币政策，令日本央行对于全球债券收益率涨势将短暂的看法受到质疑。

全球债券收益率走升，迫使日本央行上周五增加购债以抑制10年期日债收益率在零附近的目标，使其作法与其他考虑退出超宽松货币政策的央行相左。

除了增加例行购债规模外，日本央行还以0.110%的收益率无限量买入10年期日债。自从日本央行在去年9月采用收益率曲线控制(YCC)政策以来，这是第三次祭出其最为强有力的工具。

随着日债收益率企稳，决策者称该举措提醒了投资人，日本央行并不会马上跟随美联储或欧洲央行的脚步撤回刺激举措。

但上周五的事件突显出，在对抗超出其控制能力范围的市场力量方面，日本央行面临诸多挑战。

熟知央行想法的消息人士表示，日本央行以2月干预时相同的利率进场购债，实际上等同亮出底牌，表明每当海外力量推高日本债券收益率时，央行可能就必须进场捍卫。

而很多央行官员原本希望，央行在何时以及在何种水平入场捍卫收益率目标方面拥有一定灵活性。

“YCC是个难以管理的框架。在收益率低及稳定时还好，但情况不会总是如此，”这些匿名消息人士中的一位表示。

另外两位消息人士也持同样看法，其中一人指出，“如果日本央行等了一会儿再进场，很难说会发生什么事。”

依照YCC，日本央行要引导短期利率维持在负0.1%，引导日本10年期公债收益率维持在零水准附近。央行未定义何谓零水准附近。

**“偷偷”削减刺激措施**

虽然日本央行官员表明必要时将尽全力捍卫收益率目标，但如此一来，该行逐步缩减庞大购债计划的努力将更加复杂。

采行YCC的主要目的是将央行政策目标由印钞速度转移至利率上，因其庞大的购债行动令流动性枯竭，且已逼近极限。

日本央行债券持有规模已占整个债市的40%，其一直在悄悄地减缓购债速度，一些分析师把这称为“秘密”缩减。

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，若再次加大购债，将严重扭曲市场运作，使得未来退出超宽松政策变得更加艰难。

“有必要缩减日本央行资产购买规模，以使其政策框架可以持续，”她说。“显而易见的是，当前的刺激计划效果正在消退，而付出的代价在上升。”

由于五年期公债收益率盘旋在一年半高位附近，日本央行周三不得不扩大三年至五年期公债购买规模。

**紧要关头**

多位日本央行官员称，市场对欧洲央行总裁德拉吉有关逐步退出刺激的暗示反应过度，他们坚信全球债券收益率上升对日本的影响将有限。

他们认为，日债收益率升势不会持续，除非是受日本通胀率上升推动，而这种前景仍然十分渺茫。

但英国央行和加拿大央行加入其它央行行列，寻求退出全球金融危机期间推出的超宽松货币刺激举措，全球债券收益率上升势头并不一定会减弱。

对日本央行来说，在通胀率远未达到2%目标水平的情况下，很难证明10年期日本公债收益率上升是合理的；但允许公债收益率过度偏离央行定在零附近的目标水平，可能引发对央行保卫该目标水平决心的质疑，从而加快公债收益率涨势。

“在全球央行迈向货币政策正常化的大潮下，我无法想象日本央行要如何对抗市场力量，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理称。

即便日本央行准备增加购债来对抗市场潮流，可能也将面临收益下降的窘境。

法银巴黎证券旗下日本策略师Yusuke Ikawa称，日本央行干预得越频繁，就越难对市场产生“出其不意”的影响。

“短期内，如果日本央行在市场操作方面发挥创意，或可确保10年期日债收益率不会上升，但如果他们今年购买太多债券，那么明年恐将陷入困境。”

NLI基础研究所资深经济分析师Tsuyoshi Ueno称，频繁干预可能也会招致国际社会的批评，认为日本央行试图故意压低日圆。

“日本公债收益率或许面临着来自海外的上行压力，受压程度是采取收益率曲线控制(YCC)政策以来所未见的，”他表示。“如果欧洲和美国公债收益率进一步上涨，市场将开始考验日本央行的决心。对日本央行来说，这将是紧要关头。”

主要央行资产负债表图表：tmsnrt.rs/2qFwsMB

日本公债收益率图表：tmsnrt.rs/2tKpZSa

(完)