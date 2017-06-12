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日本债市：长期公债价格在20年期债券标售前下滑，中短债则持稳
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2017年6月12日 / 凌晨5点44分 / 2 个月前

日本债市：长期公债价格在20年期债券标售前下滑，中短债则持稳

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京6月12日 - 日本长期公债价格周一下跌，市场在周二20年期公债标售前态度谨慎。与此同时短期和中期公债价格走稳，上周这两类公债曾遭遇卖压。
    
    指标10年期日本公债收益率              上升1.0个基点至0.060%，而9月10年期日债期货        下跌0.09点。
    
    20年期公债收益率              持平于0.560%，30年期公债收益率              上升0.5个基点至0.825%。

    交易商称，周二标售1.0万亿日圆20年期日债之前，市场人士削减10年至30年期公债持
仓。
    
    另一方面，中短期公债继上周下跌后持稳，上周短债跌势促使两年期公债收益率升至去
年年初以来最高水准。
    
    很多市场人士表示，日本央行今年迄今减少购买短期公债的累计影响，导致短债收益率
上升。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     -0.5   -0.110%
    五年期公债                      -0.080%     +0.0   -0.080%
    10年期公债                       0.060%     +1.0    0.050%
    20年期公债                       0.560%     +0.0    0.560%
    30年期公债                       0.825%     +0.5    0.820%
    10年期公债期货                   150.52    -0.08    150.60
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/杜明霞；审校 刘秀红)

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