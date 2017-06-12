日本债市：长期公债价格在20年期债券标售前下滑，中短债则持稳

路透东京6月12日 - 日本长期公债价格周一下跌，市场在周二20年期公债标售前态度谨慎。与此同时短期和中期公债价格走稳，上周这两类公债曾遭遇卖压。 指标10年期日本公债收益率 上升1.0个基点至0.060%，而9月10年期日债期货 下跌0.09点。 20年期公债收益率 持平于0.560%，30年期公债收益率 上升0.5个基点至0.825%。 交易商称，周二标售1.0万亿日圆20年期日债之前，市场人士削减10年至30年期公债持 仓。 另一方面，中短期公债继上周下跌后持稳，上周短债跌势促使两年期公债收益率升至去 年年初以来最高水准。 很多市场人士表示，日本央行今年迄今减少购买短期公债的累计影响，导致短债收益率 上升。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% -0.5 -0.110% 五年期公债 -0.080% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.060% +1.0 0.050% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.825% +0.5 0.820% 10年期公债期货 150.52 -0.08 150.60 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/杜明霞；审校 刘秀红)