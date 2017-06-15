日本债市：公债价格随美债上涨，静待日本央行政策决议

路透东京6月15日 - 日本政府公债价格周四上涨，追随美国公债的指引，投资者静待本周稍后日本央行的政策会议结果。 日本10年期现货公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.055%。10年期日债9月期货 上涨0.10点，收报150.46。 收益率曲线略微趋平，因超长券价格上涨。20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1个基点至0.795%。 日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。 多位熟知央行思惟的消息人士表示，央行总裁黑田东彦也将澄清市场有关央行进行“隐形缩减”的臆测，强调央行近期并非刻意放缓购债速度，纯粹是债市稳定所致。 在周四的购债操作中，日本央行购买2,800亿日圆一年至三年期公债，3,000亿日圆三年至五年期公债，以及1,000亿日圆浮动利率公债。 美国公债收益率隔夜下跌，加重日本公债收益率压力。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三决议升息，为三个月内二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。 但美国通胀和零售数据疲弱并逊于市场预期，盖过美联储升息影响，促使指标10年期美债收益率跌至七个月低点。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 五年期公债 -0.080% -0.5 -0.075% 10年期公债 0.055% -0.5 0.060% 20年期公债 0.555% -1.5 0.570% 30年期公债 0.795% -1.0 0.805% 10年期公债期货 150.46 +0.10 150.36 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 高琦/王兴亚)