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日本债市：公债价格随美债上涨，静待日本央行政策决议
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2017年6月15日 / 早上6点41分 / 2 个月前

日本债市：公债价格随美债上涨，静待日本央行政策决议

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京6月15日 - 日本政府公债价格周四上涨，追随美国公债的指引，投资者静待本周稍后日本央行的政策会议结果。
    
    日本10年期现货公债收益率(殖利率)              小跌0.5个基点至0.055%。10年期日债9月期货        上涨0.10点，收报150.46。

    收益率曲线略微趋平，因超长券价格上涨。20年期日债收益率              跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率              跌1个基点至0.795%。

    日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。            
    
    多位熟知央行思惟的消息人士表示，央行总裁黑田东彦也将澄清市场有关央行进行“隐形缩减”的臆测，强调央行近期并非刻意放缓购债速度，纯粹是债市稳定所致。
    
    在周四的购债操作中，日本央行购买2,800亿日圆一年至三年期公债，3,000亿日圆三年至五年期公债，以及1,000亿日圆浮动利率公债。
    
    美国公债收益率隔夜下跌，加重日本公债收益率压力。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三决议升息，为三个月内二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。            
    
    但美国通胀和零售数据疲弱并逊于市场预期，盖过美联储升息影响，促使指标10年期美债收益率跌至七个月低点。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    五年期公债                      -0.080%     -0.5   -0.075%
    10年期公债                       0.055%     -0.5    0.060%
    20年期公债                       0.555%     -1.5    0.570%
    30年期公债                       0.795%     -1.0    0.805%
    10年期公债期货                   150.46    +0.10    150.36
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 高琦/王兴亚)

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