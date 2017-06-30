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日本债市：公债价格跟随全球债券疲势走低，谨慎看待日本央行购债操作
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2017年6月30日 / 早上7点02分 / 1 个月前

日本债市：公债价格跟随全球债券疲势走低，谨慎看待日本央行购债操作

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京6月30日 - 日本公债价格周五全线下跌，10年期公债期货创下去年11月以来最大跌幅，因全球债券回落，且受到对日本央行7月购债计划的谨慎情绪打压。
    
    10年期公债期货9月合约        跌0.33点，报150.11。
    
    指标10年期公债收益率(殖利率)              上涨3个基点至0.085%，为3月中旬以来最高点。30年期公债收益率              触及0.855%，为4月6日以来首见。

    “今天对日债来说最大的偏空因素是海外债市收益率上涨。虽然日本央行在这种关口不大可能削减购债规模，但外界一直担心该央行可能这么做，”Merrill Lynch Japan Securities固定收益策略师Shuichi Ohsaki说。
    
    “而且，一些市场参与者可能希望在周末前卖出或减少持仓，减少可能的曝险。”
    
    日本央行0800GMT将公布下个月购债操作细节。日本央行6月维持购债规模不变，5月和4月曾削减短期日债购买规模。
    
    日本央行周五标购4,500亿日圆(40亿美元)五至10年期公债，卖家数量超过预期，这通常被解读为利空信号，打压了日本公债。
    
    美国和欧元区公债收益率升至数周高位，因对欧洲一些央行将开始缩减货币刺激的预期升温。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +1.0   -0.125%
    五年期公债                      -0.070%     +1.5   -0.085%
    10年期公债                       0.080%     +2.5    0.055%
    20年期公债                       0.595%     +3.5    0.560%
    30年期公债                       0.850%     +4.0    0.810%
    10年期公债期货                   150.11    -0.33    150.44
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 白云/于春红)

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