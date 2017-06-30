日本债市：公债价格跟随全球债券疲势走低，谨慎看待日本央行购债操作

路透东京6月30日 - 日本公债价格周五全线下跌，10年期公债期货创下去年11月以来最大跌幅，因全球债券回落，且受到对日本央行7月购债计划的谨慎情绪打压。 10年期公债期货9月合约 跌0.33点，报150.11。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨3个基点至0.085%，为3月中旬以来最高点。30年期公债收益率 触及0.855%，为4月6日以来首见。 “今天对日债来说最大的偏空因素是海外债市收益率上涨。虽然日本央行在这种关口不大可能削减购债规模，但外界一直担心该央行可能这么做，”Merrill Lynch Japan Securities固定收益策略师Shuichi Ohsaki说。 “而且，一些市场参与者可能希望在周末前卖出或减少持仓，减少可能的曝险。” 日本央行0800GMT将公布下个月购债操作细节。日本央行6月维持购债规模不变，5月和4月曾削减短期日债购买规模。 日本央行周五标购4,500亿日圆(40亿美元)五至10年期公债，卖家数量超过预期，这通常被解读为利空信号，打压了日本公债。 美国和欧元区公债收益率升至数周高位，因对欧洲一些央行将开始缩减货币刺激的预期升温。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +1.0 -0.125% 五年期公债 -0.070% +1.5 -0.085% 10年期公债 0.080% +2.5 0.055% 20年期公债 0.595% +3.5 0.560% 30年期公债 0.850% +4.0 0.810% 10年期公债期货 150.11 -0.33 150.44 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 白云/于春红)