日本债市：标债结果强劲提振公债大多走高；股市上涨限制公债涨幅

路透东京11月7日 - 日本公债价格周二大多走高，因此前流动性增强公债拍卖结果强劲、隔夜美国公债走高，但东京股市升至26年高点限制了公债涨幅。 两年期公债收益率 、五年期公债收益率 和20年期公债收益率 下跌0.5个基点，分别报-0.190%、-0.130%和0.560%。 10年期公债收益率 上升0.5个基点至0.025%，上日下跌3个基点后失去部分动能。 财务省在加强流动性标售中，售出3,000亿日圆(26.3亿美元)一年至 五年期日债，需求强劲。本周稍晚日本央行将进行购债操作。 上述标售投标倍数为6.6，高于前次的4.05。 日本股市日经指数 周二跳升至近26年高位，外国投资者因预 期日企将公布强劲业绩而纷纷买入，同时美股强势也支撑市场人气。[.NC N] 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.190% -0.5 -0.185% 五年期公债 -0.130% -0.5 -0.125% 10年期公债 0.025% +0.5 0.020% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.810% -0.5 0.815% 10年期公债期货 150.97 +0.05 150.92 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 王颖/王丽鑫)