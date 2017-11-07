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日本债市：标债结果强劲提振公债大多走高；股市上涨限制公债涨幅
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2017年11月7日 / 凌晨5点38分 / 更新于 1 天前

日本债市：标债结果强劲提振公债大多走高；股市上涨限制公债涨幅

1 分钟阅读

    路透东京11月7日 - 日本公债价格周二大多走高，因此前流动性增强公债拍卖结果强劲、隔夜美国公债走高，但东京股市升至26年高点限制了公债涨幅。

    两年期公债收益率             、五年期公债收益率             和20年期公债收益率              下跌0.5个基点，分别报-0.190%、-0.130%和0.560%。

    10年期公债收益率              上升0.5个基点至0.025%，上日下跌3个基点后失去部分动能。 

    财务省在加强流动性标售中，售出3,000亿日圆(26.3亿美元)一年至
五年期日债，需求强劲。本周稍晚日本央行将进行购债操作。
    
    上述标售投标倍数为6.6，高于前次的4.05。
    
    日本股市日经指数       周二跳升至近26年高位，外国投资者因预
期日企将公布强劲业绩而纷纷买入，同时美股强势也支撑市场人气。[.NC
N]
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.190%     -0.5   -0.185%
    五年期公债                      -0.130%     -0.5   -0.125%
    10年期公债                       0.025%     +0.5    0.020%
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%
    30年期公债                       0.810%     -0.5    0.815%
    10年期公债期货                   150.97    +0.05    150.92
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 王颖/王丽鑫)

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