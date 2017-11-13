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日本债市：跟随美债全线下跌，但日股颓势令跌幅受限
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2017年11月13日 / 凌晨4点14分 / 2 天前

日本债市：跟随美债全线下跌，但日股颓势令跌幅受限

1 分钟阅读

    路透东京11月13日 - 日本政府公债价格周一全线下滑，尾随美债跌势，但跌幅有限，因日本股市继续由26年高点进一步回落。
    
    两年期日债             及10年期日债              收益率(殖利率)皆上涨1个基点，分别报负0.170%及0.045%。
    
    30年期日债收益率              上涨2.5个基点，至0.825%。

    周四，30年期日债收益率降至四个月低位0.785%，跟随30年期美债收益率走低。
    
    但周五，30年期日债收益率逆转跌势，因较长期美债收益率飙升。由于上周标债后交易商轧平部分收益率曲线趋平仓位，交易员亦减持较长期债券。
    
   日本股市日经指数       周一早盘跌至一周低位，包括地产和券商在内的许多板块在近期反弹后萎靡不振，抵消了日清食品等业绩强劲企业上涨的影响。      

    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.170%     +1.0   -0.180%
    五年期公债                      -0.105%     +1.0   -0.115%
    10年期公债                       0.045%     +1.0    0.035%
    20年期公债                       0.580%     +1.0    0.570%
    30年期公债                       0.825%     +2.5    0.800%
    10年期公债期货                   150.70    -0.14    150.84
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 陈宗琦/孙茉莉)

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