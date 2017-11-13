日本债市：跟随美债全线下跌，但日股颓势令跌幅受限

路透东京11月13日 - 日本政府公债价格周一全线下滑，尾随美债跌势，但跌幅有限，因日本股市继续由26年高点进一步回落。 两年期日债 及10年期日债 收益率(殖利率)皆上涨1个基点，分别报负0.170%及0.045%。 30年期日债收益率 上涨2.5个基点，至0.825%。 周四，30年期日债收益率降至四个月低位0.785%，跟随30年期美债收益率走低。 但周五，30年期日债收益率逆转跌势，因较长期美债收益率飙升。由于上周标债后交易商轧平部分收益率曲线趋平仓位，交易员亦减持较长期债券。 日本股市日经指数 周一早盘跌至一周低位，包括地产和券商在内的许多板块在近期反弹后萎靡不振，抵消了日清食品等业绩强劲企业上涨的影响。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.170% +1.0 -0.180% 五年期公债 -0.105% +1.0 -0.115% 10年期公债 0.045% +1.0 0.035% 20年期公债 0.580% +1.0 0.570% 30年期公债 0.825% +2.5 0.800% 10年期公债期货 150.70 -0.14 150.84 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 陈宗琦/孙茉莉)