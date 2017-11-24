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日本债市：公债价格下跌，因日本央行缩减超长期公债购买规模
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2017年11月24日 / 早上6点03分 / 1 天前

日本债市：公债价格下跌，因日本央行缩减超长期公债购买规模

1 分钟阅读

    路透东京11月24日 - 日本公债价格周五下跌，收益率曲线变陡，此前日本央行在例行购债操作中小幅缩减长期公债购买规模。

    10年期公债收益率              涨0.5个基点至0.025%。10年期公债期货        午后跌0.14点至151.01。

    超长债领域，20年期公债收益率              上升1个基点至0.570%，30年期公债收
益率              上升2个基点至0.825%。
    
    日本央行周五在购债操作中削减25-40年期公债的购买规模，从前次的1,000亿日圆降至
900亿日圆(8.0855亿美元)。
    
    美债收益率上升，亦给日债收益率带来上行压力。
    
    美国10年期公债收益率           从周三美国收盘位2.322%升至2.340%，适逢感恩节
假期交投清淡。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.190%     +1.0   -0.200%
    五年期公债                      -0.130%     +1.0   -0.140%
    10年期公债                       0.025%     +0.5    0.020%
    20年期公债                       0.570%     +1.0    0.560%
    30年期公债                       0.825%     +2.0    0.805%
    10年期公债期货                   151.01    -0.14    151.15
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 于春红/刘秀红)

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