日本债市：公债价格下跌，因日本央行缩减超长期公债购买规模

路透东京11月24日 - 日本公债价格周五下跌，收益率曲线变陡，此前日本央行在例行购债操作中小幅缩减长期公债购买规模。 10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.025%。10年期公债期货 午后跌0.14点至151.01。 超长债领域，20年期公债收益率 上升1个基点至0.570%，30年期公债收 益率 上升2个基点至0.825%。 日本央行周五在购债操作中削减25-40年期公债的购买规模，从前次的1,000亿日圆降至 900亿日圆(8.0855亿美元)。 美债收益率上升，亦给日债收益率带来上行压力。 美国10年期公债收益率 从周三美国收盘位2.322%升至2.340%，适逢感恩节 假期交投清淡。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.190% +1.0 -0.200% 五年期公债 -0.130% +1.0 -0.140% 10年期公债 0.025% +0.5 0.020% 20年期公债 0.570% +1.0 0.560% 30年期公债 0.825% +2.0 0.805% 10年期公债期货 151.01 -0.14 151.15 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 于春红/刘秀红)