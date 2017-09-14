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日本债市：日债价格下滑，20年期债标售结果低迷
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2017年9月14日 / 早上7点01分 / 1 个月前

日本债市：日债价格下滑，20年期债标售结果低迷

2 分钟阅读

    路透东京9月14日 - 日本政府公债价格周四下滑，此前日本20年期公债标售需求低迷，并且由于全球风险意愿改善，避险公债买兴减弱。
    
    10年期日债收益率(殖利率)              涨2.0个基点至三周高点0.040%，上周五因北韩忧虑曾触及10个月低点。
    
    12月10年期日债期货价格        下滑0.17点至150.77，为三周来指标期货最低收位。

    周四标售的1.0万亿(兆)日圆(90.5亿美元)20年期日债需求并不热烈。投标倍数从前次
的4.51降至4.15，平均得标价格与最低得标价格差距(tail)从0.03扩大至0.06，显示买盘谨
慎。
    
    20年期日债收益率              上升1.5个基点至0.560%。30年期日债收益率JP30YT
N=JBTC短暂上涨2.0个基点至0.850%，两者都触及逾三周最高。
    
    日债市场还从疲弱的欧美债市寻找线索。
    
    日本三个月期贴现国库券            收益率上升2.1个基点至负0.135%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +1.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.100%     +2.0   -0.120%
    10年期公债                       0.040%     +2.0    0.020%
    20年期公债                       0.560%     +1.5    0.545%
    30年期公债                       0.850%     +2.0    0.830%
    10年期公债期货                   150.77    -0.17    150.94
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪)

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