日本债市：日债价格下滑，20年期债标售结果低迷

路透东京9月14日 - 日本政府公债价格周四下滑，此前日本20年期公债标售需求低迷，并且由于全球风险意愿改善，避险公债买兴减弱。 10年期日债收益率(殖利率) 涨2.0个基点至三周高点0.040%，上周五因北韩忧虑曾触及10个月低点。 12月10年期日债期货价格 下滑0.17点至150.77，为三周来指标期货最低收位。 周四标售的1.0万亿(兆)日圆(90.5亿美元)20年期日债需求并不热烈。投标倍数从前次 的4.51降至4.15，平均得标价格与最低得标价格差距(tail)从0.03扩大至0.06，显示买盘谨 慎。 20年期日债收益率 上升1.5个基点至0.560%。30年期日债收益率JP30YT N=JBTC短暂上涨2.0个基点至0.850%，两者都触及逾三周最高。 日债市场还从疲弱的欧美债市寻找线索。 日本三个月期贴现国库券 收益率上升2.1个基点至负0.135%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +1.0 -0.150% 五年期公债 -0.100% +2.0 -0.120% 10年期公债 0.040% +2.0 0.020% 20年期公债 0.560% +1.5 0.545% 30年期公债 0.850% +2.0 0.830% 10年期公债期货 150.77 -0.17 150.94 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪)