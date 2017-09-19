日本债市：公债价格下跌，因美债走软且日股升至两个半月高点

路透东京9月19日 - 日本公债价格周二下跌，受美国公债价格下跌以及日经指数升至两个半月高点拖累。 五年期日本公债收益率(殖利率)上扬1.5个基点报负0.110%，10年期公债收益率涨1个基点报0.025%。 日本央行周二进行例行购债操作，帮助放缓公债收益率的涨势。 日本首相安倍晋三最早可能在10月提前选举，日债市场对该消息反应 甚微。 执政党和政府消息人士表示，安倍晋三考虑众议院9月28日召开会议 时宣布提前选举。 分析师预计，如果安倍晋三所在的执政党在选举中保持多数席位，市 场反应将有限。 日本股市日经指数 周二升至6月29日以来高点，日圆疲软和美 股走强提振投资者信心。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.145% +0.5 -0.150% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.025% +1.0 0.015% 20年期公债 0.555% +1.0 0.545% 30年期公债 0.000% +0.0 0.825% 10年期公债期货 150.80 -0.16 150.96 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 蔡美珍/张明钧)