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日本债市：公债价格下跌，因美债走软且日股升至两个半月高点
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2017年9月19日 / 凌晨4点35分 / 1 个月前

日本债市：公债价格下跌，因美债走软且日股升至两个半月高点

1 分钟阅读

    路透东京9月19日 - 日本公债价格周二下跌，受美国公债价格下跌以及日经指数升至两个半月高点拖累。
    
    五年期日本公债收益率(殖利率)上扬1.5个基点报负0.110%，10年期公债收益率涨1个基点报0.025%。
    
    日本央行周二进行例行购债操作，帮助放缓公债收益率的涨势。

    日本首相安倍晋三最早可能在10月提前选举，日债市场对该消息反应
甚微。
    
    执政党和政府消息人士表示，安倍晋三考虑众议院9月28日召开会议
时宣布提前选举。
    
    分析师预计，如果安倍晋三所在的执政党在选举中保持多数席位，市
场反应将有限。
    
    日本股市日经指数       周二升至6月29日以来高点，日圆疲软和美
股走强提振投资者信心。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.145%     +0.5   -0.150%
    五年期公债                      -0.110%     +1.5   -0.125%
    10年期公债                       0.025%     +1.0    0.015%
    20年期公债                       0.555%     +1.0    0.545%
    30年期公债                       0.000%     +0.0    0.825%
    10年期公债期货                   150.80    -0.16    150.96
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 蔡美珍/张明钧)

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