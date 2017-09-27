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日本债市：央行买债操作激发卖兴拖累日债下跌，市场观望美国税改
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2017年9月27日 / 早上7点02分 / 21 天前

日本债市：央行买债操作激发卖兴拖累日债下跌，市场观望美国税改

1 分钟阅读

    路透东京9月27日 - 日本政府公债价格周三下跌，日本央行的买债操作吸引投资人强烈卖兴；投资人预计美国总统特朗普即将宣布一项税改计划。
    
    10年期日本公债收益率(殖利率)              上涨2.5个基点，至0.050%，为8月中以来最高。
    
    指标10年期日债期货价格        收跌于六周低点150.58，下滑0.22点。

    20年期日债收益率              上升2.0个基点至0.570%。30年期日债收益率              上升1.5个基点至0.850%。
    
    交易商热衷于抛售债券的部分原因是，日本央行购买这些券种的时间已经达到12天，比往常要长很多。
    
    日本央行购买10-25年期公债，但吸引到的卖盘达央行购买规模的3.71倍，创本月来最高。
    
    市场人士还因等待美国周三稍晚公布的税收计划，而不愿购买债券。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.130%     +1.0   -0.140%
    五年期公债                      -0.090%     +2.5   -0.115%
    10年期公债                       0.055%     +3.0    0.025%
    20年期公债                       0.575%     +2.5    0.550%
    30年期公债                       0.855%     +3.0    0.825%
    10年期公债期货                   150.58    -0.22    150.80
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 许娜/艾茂林)

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