日本债市：央行买债操作激发卖兴拖累日债下跌，市场观望美国税改

路透东京9月27日 - 日本政府公债价格周三下跌，日本央行的买债操作吸引投资人强烈卖兴；投资人预计美国总统特朗普即将宣布一项税改计划。 10年期日本公债收益率(殖利率) 上涨2.5个基点，至0.050%，为8月中以来最高。 指标10年期日债期货价格 收跌于六周低点150.58，下滑0.22点。 20年期日债收益率 上升2.0个基点至0.570%。30年期日债收益率 上升1.5个基点至0.850%。 交易商热衷于抛售债券的部分原因是，日本央行购买这些券种的时间已经达到12天，比往常要长很多。 日本央行购买10-25年期公债，但吸引到的卖盘达央行购买规模的3.71倍，创本月来最高。 市场人士还因等待美国周三稍晚公布的税收计划，而不愿购买债券。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.130% +1.0 -0.140% 五年期公债 -0.090% +2.5 -0.115% 10年期公债 0.055% +3.0 0.025% 20年期公债 0.575% +2.5 0.550% 30年期公债 0.855% +3.0 0.825% 10年期公债期货 150.58 -0.22 150.80 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 许娜/艾茂林)