日本债市：指标日债期货价格录得三个月来最大跌幅，受赤字忧虑打压

路透东京9月28日 - 日本公债价格周四下跌，指标日债期货价格录得三个月来最大单日跌幅，投资者预计日本和美国可能都将实施财政扩张政策。 10年期日债收益率 涨2.5个基点至0.075%，为两个月来最高水位，而指标10年期日债期货价格 跌0.32点至150.26，为6月30日以来最大跌幅。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，但该计划没有详细说明如何在不增加赤字的情况下弥补减税带来的损失。 这提振了较长期美债收益率。 日本众议院周四宣布解散，首相安倍晋三或将宣布10月22日举行提前大选。由于选民支持率在最近几个月有起色，安倍希望这能够协助自民党为首的执政联盟守住国会简单多数优势。 此前，有消息人士指出，安倍希望推进消费税由8%升至10%的计划，将部分税收用于成立一个“服务所有世代的社福体系”，投资于教育，减少消费税金用于偿还政府债务的比例。 “无论大选结果如何，有一件事可以肯定，那就是不会加强财政纪律，”三菱日联摩根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma称。 除了财政政策前景外，日本和欧洲通过财政政策提振经济的前景，都支撑了股价并削弱了低收益日债的吸引力。 日本公债收益率曲线趋陡，与美国公债一致，较长期公债收益率升速快于较短期公债。 20年期日债收益率 升2.5个基点至两个月高位0.595%。 不过，大多数市场人士预计，日本央行最终将阻止日债收益率升势。该央行已承诺将10年期日债收益率维持在“零左右”。 “近期而言，(始于10月的)下半财年之初可能将出现一些获利了结，日债收益率或许会测试区间顶部。但之后公债收益率可能会停止上扬，”巴克莱策略师Naoya Oshikubo称。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% +1.5 -0.135% 五年期公债 -0.075% +2.0 -0.095% 10年期公债 0.070% +2.5 0.045% 20年期公债 0.590% +2.0 0.570% 30年期公债 0.885% +3.5 0.850% 10年期公债期货 150.26 -0.32 150.58 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/许娜；审校 王颖/王兴亚/张若琪)