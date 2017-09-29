日本债市：公债价格反弹，央行购债情况显示卖兴有限

路透东京9月29日 - 日本公债价格周五反弹，上日大跌。之前日本央行的购债情况显示市场上的卖兴有限，且美国公债持稳。 10年期日本公债收益率(殖利率) 跌0.5基点至0.060%，指标12月期货 涨0.09点至150.35，上日创出三个月来最大跌幅。 市场情况平静，许多日本投资者在上半财年的最后一日退居观望。 日本央行买债吸引到有限卖盘，尽管上日市场下挫。日本央行购买2,000亿日圆(17.7亿美元)10-25年期公债，吸引到的卖盘为央行购买规模的2.5倍，周三为3.7倍。 日本央行购买1,000亿日圆期限在25年以上的公债，吸引到的卖盘为央行购买规模的3.1倍，该比率也低于前三个交易日。 市场对今早出炉的一系列日本经济数据几无反应。日本8月全国核心消费者物价指数(CPI)较前上年同期增长0.7%，与市场预估一致。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 五年期公债 -0.075% -0.5 -0.070% 10年期公债 0.060% -0.5 0.065% 20年期公债 0.580% -1.5 0.595% 30年期公债 0.865% -1.5 0.880% 10年期公债期货 150.35 +0.09 150.26 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/许娜；审校 王颖/于春红/白云)