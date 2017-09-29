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日本债市：公债价格反弹，央行购债情况显示卖兴有限
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#亚洲
2017年9月29日 / 早上6点29分 / 19 天前

日本债市：公债价格反弹，央行购债情况显示卖兴有限

1 分钟阅读

    路透东京9月29日 - 日本公债价格周五反弹，上日大跌。之前日本央行的购债情况显示市场上的卖兴有限，且美国公债持稳。
    
    10年期日本公债收益率(殖利率)              跌0.5基点至0.060%，指标12月期货        涨0.09点至150.35，上日创出三个月来最大跌幅。
    
    市场情况平静，许多日本投资者在上半财年的最后一日退居观望。

    日本央行买债吸引到有限卖盘，尽管上日市场下挫。日本央行购买2,000亿日圆(17.7亿美元)10-25年期公债，吸引到的卖盘为央行购买规模的2.5倍，周三为3.7倍。
    
    日本央行购买1,000亿日圆期限在25年以上的公债，吸引到的卖盘为央行购买规模的3.1倍，该比率也低于前三个交易日。
    
    市场对今早出炉的一系列日本经济数据几无反应。日本8月全国核心消费者物价指数(CPI)较前上年同期增长0.7%，与市场预估一致。            

                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    五年期公债                      -0.075%     -0.5   -0.070%
    10年期公债                       0.060%     -0.5    0.065%
    20年期公债                       0.580%     -1.5    0.595%
    30年期公债                       0.865%     -1.5    0.880%
    10年期公债期货                   150.35    +0.09    150.26
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张涛/许娜；审校 王颖/于春红/白云)

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