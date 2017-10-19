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日本债市：指标日债价上涨，五年期公债标售稳健带来支撑
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2017年10月19日 / 凌晨5点36分 / 3 天前

日本债市：指标日债价上涨，五年期公债标售稳健带来支撑

2 分钟阅读

    路透东京10月19日 - 日本政府公债价格周四多上涨，五年期券标售稳健带来支撑，不过较长期券价格则受到美债疲势打压。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              小跌0.5个基点至0.060%，10年期日债期货        涨0.06点，报150.42。
    
    五年期日债收益率             跌1个基点至负0.090%。

    超长期债券表现略微滞后，20年期公债收益率              升0.5个基点至0.595%，稍早高见0.605%，为7月14日以来最高。
    
    “短期公债正在走坚，主要归因于外资买入美元-日圆基差互换，10年期公债基本持平，较长期公债则略微承压，”三菱日联摩根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma称。
    
    日本财务省发售2.2万亿(兆)日圆票息为0.10%的五年期公债，约88.7951%的投标以最低价格100.90中标。
    
    投标倍数为4.24倍，高于上次发售的4.07倍，表明需求增强。
    
    美国公债收益率上升继续给日本公债收益率带来上行压力，超长期日债尤为明显。
    
    日本央行副总裁中曾宏表示，央行将在必要时调整收益率曲线的形状，将经济、物价和金融条件等形势纳入考量。            

                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     -0.5   -0.135%
    五年期公债                      -0.090%     -1.0   -0.080%
    10年期公债                       0.060%     -0.5    0.065%
    20年期公债                       0.595%     +0.5    0.590%
    30年期公债                       0.885%     +0.5    0.880%
    10年期公债期货                   150.41    +0.05    150.36
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 王洋/杜明霞/张若琪)

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