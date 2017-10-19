日本债市：指标日债价上涨，五年期公债标售稳健带来支撑

路透东京10月19日 - 日本政府公债价格周四多上涨，五年期券标售稳健带来支撑，不过较长期券价格则受到美债疲势打压。 指标10年期日债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.060%，10年期日债期货 涨0.06点，报150.42。 五年期日债收益率 跌1个基点至负0.090%。 超长期债券表现略微滞后，20年期公债收益率 升0.5个基点至0.595%，稍早高见0.605%，为7月14日以来最高。 “短期公债正在走坚，主要归因于外资买入美元-日圆基差互换，10年期公债基本持平，较长期公债则略微承压，”三菱日联摩根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma称。 日本财务省发售2.2万亿(兆)日圆票息为0.10%的五年期公债，约88.7951%的投标以最低价格100.90中标。 投标倍数为4.24倍，高于上次发售的4.07倍，表明需求增强。 美国公债收益率上升继续给日本公债收益率带来上行压力，超长期日债尤为明显。 日本央行副总裁中曾宏表示，央行将在必要时调整收益率曲线的形状，将经济、物价和金融条件等形势纳入考量。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% -0.5 -0.135% 五年期公债 -0.090% -1.0 -0.080% 10年期公债 0.060% -0.5 0.065% 20年期公债 0.595% +0.5 0.590% 30年期公债 0.885% +0.5 0.880% 10年期公债期货 150.41 +0.05 150.36 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙茉莉/许娜；审校 王洋/杜明霞/张若琪)