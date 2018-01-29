日本债市：公债价格随美债走跌，但日本央行购债操作结果限制跌幅

路透东京1月29日 - 日本政府公债价格周一下跌，与美债跌势一致，但日本央行购债操作结果显示市场卖兴有限，从而限制了日债跌幅。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点，报0.080%，20年期公债收益率 上升0.5个基点，报0.580%。 10年期公债3月期货 跌0.10点至150.32。 日本央行周一在例行购债操作中买入4,100亿日圆(37.7亿美元)五至10年期日本公债。购债操作结果显示 卖意有限，表明鲜少有投资者急于在当前价位出脱日债。 美国公债价格周五下跌，此前公布的数据显示美国2017年第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6% 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.135% 五年期公债 -0.075% +1.0 -0.085% 10年期公债 0.080% +1.0 0.070% 20年期公债 0.580% +0.5 0.575% 30年期公债 0.810% +0.0 0.810% 10年期公债期货 150.30 -0.12 150.42 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 孙茉莉/郑茵)