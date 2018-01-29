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January 29, 2018 / 5:05 AM / 2 days ago

日本债市：公债价格随美债走跌，但日本央行购债操作结果限制跌幅

1 分钟阅读

    路透东京1月29日 - 日本政府公债价格周一下跌，与美债跌势一致，但日本央行购债操作结果显示市场卖兴有限，从而限制了日债跌幅。
    
    日本指标10年期公债收益率(殖利率)              上升1个基点，报0.080%，20年期公债收益率              上升0.5个基点，报0.580%。
    
    10年期公债3月期货        跌0.10点至150.32。

    日本央行周一在例行购债操作中买入4,100亿日圆(37.7亿美元)五至10年期日本公债。购债操作结果显示
卖意有限，表明鲜少有投资者急于在当前价位出脱日债。
    
    美国公债价格周五下跌，此前公布的数据显示美国2017年第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%
。            
    
                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.135%
    五年期公债                      -0.075%     +1.0   -0.085%
    10年期公债                       0.080%     +1.0    0.070%
    20年期公债                       0.580%     +0.5    0.575%
    30年期公债                       0.810%     +0.0    0.810%
    10年期公债期货                   150.30    -0.12    150.42
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 孙茉莉/郑茵)
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