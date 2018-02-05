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February 5, 2018 / 7:06 AM / a day ago

日本债市：公债价格变动不大，央行护盘决心讯号稳定市场

2 分钟阅读

    路透东京2月5日 - 尽管全球债市遭遇抛盘，日本政府公债价格周一持稳，上周日本央行向市场释出强烈讯号，表达央行将阻止日债收益率(殖利率)上升的决心。
    
    10年期日债收益率              持平报0.080%，脱离上周触及的七个月高点0.095%。
    
    上周五日本央行宣布一项购债特别操作，在收益率0.110%水位买进10年期公债。此外，日本央行亦提高对到期期限五年至10年债券的例行购债金额。

    该措施给市场人士发出有力信号，日本央行不会容忍10年期日债收益率突破0.110%，这
使得日债空头不敢贸然试探央行的决心。
    
    10年期日债期货价格        上涨0.04点，报150.32。
    
    20年期日债收益率              上涨0.5个基点，至0.590%，30年期日债收益率JP30
YTN=JBTC微涨0.5个基点至0.820%。
    
    全球公债收益率大涨，令日债价格近来承压。市场预期，在全球经济稳健成长和美国特
朗普政府的支出和税改政策提振之下，通胀终将获得动能，推动全球公债收益率大涨。
    
    10年期美债收益率           周一涨至四年高点2.870%。
    
                    
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.140%     -0.5   -0.135%                
    五年期公债                      -0.080%     +0.0   -0.080%                
    10年期公债                      0.080%     +0.0    0.080%                
    20年期公债                      0.590%     +0.5    0.585%                
    30年期公债                      0.820%     +0.5    0.815%                
    10年期公债期货                   150.32    +0.04    150.28                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 戴素萍/王兴亚)
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