日本债市：公债价格变动不大，央行护盘决心讯号稳定市场

路透东京2月5日 - 尽管全球债市遭遇抛盘，日本政府公债价格周一持稳，上周日本央行向市场释出强烈讯号，表达央行将阻止日债收益率(殖利率)上升的决心。 10年期日债收益率 持平报0.080%，脱离上周触及的七个月高点0.095%。 上周五日本央行宣布一项购债特别操作，在收益率0.110%水位买进10年期公债。此外，日本央行亦提高对到期期限五年至10年债券的例行购债金额。 该措施给市场人士发出有力信号，日本央行不会容忍10年期日债收益率突破0.110%，这 使得日债空头不敢贸然试探央行的决心。 10年期日债期货价格 上涨0.04点，报150.32。 20年期日债收益率 上涨0.5个基点，至0.590%，30年期日债收益率JP30 YTN=JBTC微涨0.5个基点至0.820%。 全球公债收益率大涨，令日债价格近来承压。市场预期，在全球经济稳健成长和美国特 朗普政府的支出和税改政策提振之下，通胀终将获得动能，推动全球公债收益率大涨。 10年期美债收益率 周一涨至四年高点2.870%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% -0.5 -0.135% 五年期公债 -0.080% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.080% +0.0 0.080% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.820% +0.5 0.815% 10年期公债期货 150.32 +0.04 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 戴素萍/王兴亚)