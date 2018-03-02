日本债市：公债价格下滑，央行总裁黑田东彦称可能讨论退出宽松政策

路透东京3月2日 - 日本公债价格周五下滑，失守稍早涨幅，之前日本央行总裁黑田东彦提及退出超宽松货币政策的可能性。 黑田东彦周五在日本国会表示，如果通胀在截至2020年3月的财年达到目标水平，则日本央行将考虑结束超宽松货币政策。 日本央行的宽松举措采取以大规模购债操作支持的收益率曲线控制框架，将长期日本公债收益率保持在接近0%的水平。 30年期日债收益率 上涨1个基点至0.760%。 指标10年期日债收益率 上涨1个基点至0.060%，此前短暂涨至0.080%。 10年期日债收益率盘中稍早曾跌至0.040%，之前美国总统特朗普计划对进口钢和铝征税，打击了全球股市 ，刺激避险资产的买需。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.5 -0.165% 五年期公债 -0.105% +1.0 -0.115% 10年期公债 0.060% +1.0 0.050% 20年期公债 0.550% +1.0 0.540% 30年期公债 0.760% +1.0 0.750% 10年期公债期货 150.71 -0.24 150.95 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/李春喜 审校 白云/孙茉莉)