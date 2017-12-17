日本2018/19财年预算支出料创纪录 新债发行继续下降--消息

路透东京12月16日 - 日本政府消息人士对路透称，日本政府初步拟定的2018/19财年预算为97.7万亿日圆(8,720亿美元)，同时新债发行规模将低于今年水平，因随着经济加速成长，税收收入将提高。

消息人士称，4月开始的财年预算计划高于今年的97.5万亿日圆。因预算计划尚未最终确定，消息人士要求匿名。

安倍内阁料在12月22日批准该预算草案以及今年的追加预算。

该预算凸显日本控制支出依然困难，因人口老龄化令社保成本上升，朝鲜局势紧张意味着军费支出要上升。日本的债务负担已经是工业化国家中最重。

这些都意味着，安倍想要同时恢复财政健康和重振日本经济，将面临严峻挑战。外界认为他对增长的重视要高过财政撙节。

2018/19财年税收收入预计为59.1万亿日圆，为处于泡沫时期的1991年以来最高。

税收收入提高使得政府可以将新债发行规模减少至33.7万亿日圆，低于今年计划的34.4万亿日圆，为连续第八年减少。

消息人士称，政府为限制新债发行而动用的非税收收入将为4.9万亿日圆，低于本财年的5.4万亿日圆。

他们补充说，政府的偿债成本料从今年的23.5万亿日圆减少至23.3万亿，得益于日本央行的负利率政策。(完)