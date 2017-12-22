日本内阁府批准创最高纪录的8600亿美元2018/19财年预算支出

路透东京12月22日 - 日本内阁府周五批准了创纪录规模的8,600亿美元2018/19财年预算支出，凸显首相安倍晋三重视经济成长甚于撙节。目前大规模货币刺激令借款成本保持在低位。

财务省表示，4月1日开始的新财年一般账户预算支出将总计达97.7万亿日圆(8,600亿美元)，这将是历来最高的支出规模，而且略高于本财年97.5万亿日圆的最初计划支出规模。

人口快速老龄化导致社会福利支出如滚雪球般增大，军费支出亦因围绕朝鲜的地区紧张情势而处在纪录高位，均对该预算案带来支持。支出需求加重日本的公共财政负担。

由于未能限制预算支出，外界对安倍支持财政改革的决心产生质疑。安倍依赖经济增长来提高税收，以降低新的借贷；此外，他还借助日本央行的低利率政策，来限制偿还庞大公共债务的成本上升。

除了明年的预算案，安倍内阁周五还通过了本财年的追加预算案，同意额外支出2.7万亿日圆，并将债券发行规模增加1.2万亿日圆，以便为基础设施项目提供资金支持。

2018/19年度的税收估计为59.1万亿日圆，为处于资产泡沫时期的1991财年以来最高，假设基础是政府对下个财年实质GDP和名目GDP分别成长1.8%和2.5%的亮丽预估。

税收提高使得政府可以将新债发行规模减少至33.7万亿日圆，低于今年计划的34.4万亿日圆，为连续第八年减少，使得债务赡养比来到34.5%的十年低位。

消息人士称，政府为限制新债发行而动用的非税收收入将为4.9万亿日圆。

政府的偿债成本料从今年的23.5万亿日圆减少至23.3万亿，因其继续假定利率因日本央行的负利率政策而处于纪录低位。

预算案中占比最大的社会福利支出将增加5,000亿日圆至纪录高位33万亿日圆，符合政府将福利支出增幅限制在5,000亿日圆的中期财政计划。

国防支出达到创纪录的5.2万亿日圆，连续第六年增加，以应对朝鲜威胁加剧、中国实力增强等地区紧张因素。

公共工程支出将连续第六年增加，达到6万亿日圆，将用于开发与配电网、旅游和2020年东京奥运会相关的基础设施。

预算数据与路透上周六的报导一致。(完)