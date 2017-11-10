日本11月制造业信心下降但仍在10年高点附近--路透短观

路透东京11月10日 - 路透短观调查周五显示，日本11月制造业者信心从上月的10年高位下降，但仍然强劲，凸显经济持续扩张。

路透短观调查发现，服务业企业信心上升，进一步显示复苏的范围在扩大。

“路透短观显示制造业及非制造业的信心维持高企，前景亦坚稳，反映了国内外需求强劲，”巴克莱证券经济分析师Yuichiro Nagai称。

“我们预期12月的日本央行短观景气判断指数将高于9月调查时的企业预测。”

最新调查的结果支持了这样的看法，即强劲的出口表现及内需更趋坚挺，正在令日本经济成长的动能增强。

“经济处于温和复苏趋势，但由于全球经济前景的不确定性，资本支出缺乏力度，”一家机械生产企业的经理在调查中说。

此次调查在10月26日至11月7日间进行，访问了547家大中型企业，其中255家作出回答。

11月制造业景气判断指数从10月的10年高位正31降至正27。石油提炼和化学等工业材料生产商的信心急剧恶化，或许反映了因日圆贬值和油价上涨所导致的贸易条件恶化。

11月服务业景气判断指数上升1点至正31，受到房地产/建筑企业等受益于日本央行宽松政策的行业带动。

零售商信心低迷，因担忧民间消费状况。民间消费在日本经济中占比约为60%。

“建筑开工率表现不错。寻求价值3-10亿日圆住宅的富人中，活动明显增长。普通人对地产的需求迟缓，”一家地产公司称。

日本央行之前公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。

日本第二季经济环比年率为成长2.5%，因消费者和企业支出回升，且未来几季经济可能维持稳定增长势头。

日本央行决策者希望持续的经济复苏会提振薪资和消费者支出，但分析师预期通胀仍将有一段时间低于央行2%目标。

日本大型制造业企业信心(包含路透短观、日本央行短观及日本工业生产指数)图表：tmsnrt.rs/2gZ9hdB

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