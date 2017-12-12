分析：日圆汇率考量掣肘日本央行政策正常化 潜在风险不容忽视

路透东京12月12日 - 多位熟悉日本央行想法的消息人士称，尽管经济恢复稳健增长态势，但基于日圆可能面临大幅升值的风险，日本央行将不会急于撤出超宽松货币政策。

资料图片：2016年3月，日元纸币和硬币。REUTERS/Toshiyuki Aizawa

通胀率持续处在低档，也将令日本央行不敢太快削减刺激计划并脱离低利率政策。

尽管通胀率距离日本央行的2%目标仍很遥远，但印钞策略已经带来央行乐见的日圆贬值效应。

“日圆走势一直是，也将继续是日本央行政策一个非常重要的因子，”其中一位消息人士称。

虽然日本央行官方并不以日圆汇率作为目标，但控制日圆上涨一直是支持日本出口型经济的一个优先选项。因为如果以汇率作为目标，将会招致20国集团(G20)对其操纵汇率的指责。

“日本央行主要担心导致日圆上涨的风险，因为日圆疲软是其政策取得的少数几个成果之一，”NLI基础研究所首席分析师栌浩一表示。

“一旦日本央行暗示让政策恢复正常化，日圆就可能急剧上涨，这让央行很难实施退出计划。”

**风险**

如果让货币政策受到日圆的挟制，这就意味着日本央行在退出宽松周期时将进一步落后于美国和欧洲。

美联储周三料将升息，而且预计明年会进一步上调利率，而欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)也将在周四召开政策会议。

若长期实施宽松政策立场，在全球经济环境变差时，日本央行将没有什么抵御衰退的办法。

由于金融机构多抱怨超低利率对他们的利润构成冲击，日本央行也已经开始释出一些细微暗示，脱离危机刺激政策模式的时点可能早于预期。

这并不令人意外，因消费已经回升，7-9月经济成长环比年率达到2.5%，创下16年来最佳的连续增长纪录，而就业市场求才求职比则接近44年新高。

消息人士表示，日本央行明年可能调高收益率目标，不论调高多少，都可能只会是一次性的温和调高，而非一个完整升息周期的起点。

“由于通胀前景存在不确定性，没有必要急就章，”一名消息人士称。

**政治压力不断**

许多分析师预期，目前核心消费者物价0.8%的涨幅到了明年可能会放缓，除非企业听从首相安倍晋三的呼吁调薪3%；从企业至今对于调高薪资顾虑再三来看，要达成这点并不容易。

尽管日本央行总裁黑田东彦曾暗示，央行有可能在实现通胀目标之前就会调整利率，但消息人士称，多名决策者认为，通胀率至少需要高于1%，才能考虑升息。

黑田东彦的任期将于4月结束，央行总裁人选还悬而未决，让未来情势进一步复杂化，因为在热门接任人选之中， 包括强力主张积极宽松的前首相顾问本田悦朗。

消息人士称，最重要的是，日本央行希望避免引发可能扼杀经济复苏的日圆急升走势。

每当日圆飙升，日本央行官员便面临要求采取行动的政治压力。前任央行总裁白川方明曾经被严厉抨击，指责他对日圆急升的冲击反应过慢。

首相安倍晋三对股价的优先重视，也令日本央行难以放慢上市交易基金(ETF)的购买步伐，尽管投资者指责这一操作在扭曲股价。

图表：2007年以来主要央行资产负债表变化 tmsnrt.rs/2tISqN6

图表：日本央行的对抗通缩战役 tmsnrt.rs/28KmQnX(完)