中国和日本11月双双减持美国公债--美财政部数据

路透纽约1月17日 - 美国财政部周三公布的数据显示，中国和日本这两个美国最大债权国11月双双减持美国公债。当月美元兑人民币和日圆走贬。

中国和日本减持美国公债，支持了外国央行正在削减他们外汇储备中美元敞口的看法。

“储备多元化是近期的关注焦点，而美元和美国公债也表现不佳，这与各个央行减少美元配置的预期相符，”美银美林策略师Adarsh Sinha和Yang Che周三在研究报告中写道。

国际货币基金组织(IMF)上月表示，2017年第三季美元在全球外汇储备中的占比缩小至63.5%，为2014年中期以来的最低。

根据美国财政部最新的资本流动数据，中国11月持有的美国公债降至1.176万亿(兆)美元，为四个月以来的最低。中国10月持有的美国公债为1.189万亿美元。

美国公债的第二大持有者--日本，已连续第三个月减持美国公债部位，降至1.084万亿美元。此为2013年6月1.083万亿美元以来的最低水准。

整体国外官方机构11月卖出美债67亿美元。至少回溯到2014年，他们几乎每个月都在出脱其美债部位。

**民间海外需求持续**

尽管海外央行持续缩减美国公债部位，但在全球经济改善下，民间海外投资者稳定展现对美股和公司债的兴趣。

11月海外买超美股总计达126.7亿美元，略高于前一个月的123.1亿美元。

海外买超公司债总计增至287亿美元，为至少2014年1月以来最大。

11月整体海外投资者买进美国证券338亿美元，前一个月则买进1,529亿美元。(完)