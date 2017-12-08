调查：多数日企担心丑闻损害日本产品声誉 近半数公司将加强管控

路透东京12月7日 - 路透调查显示，由于担心一系列造假和合规丑闻的冲击，近半数日本公司已经或计划采取措施增强内部管控。

仅今年下半年，神户制钢(5406.T)、三菱材料(5711.T)和东丽 (3402.T)都承认产品数据造假的丑闻。这些公司都是全球制造业的重要供应商。

日产汽车(7201.T)和斯巴鲁(7270.T)也承认，多年来都一直使用未获得资格认证的工人对在国内市场销售的汽车进行最后一道检查。

这次在11月21日至12月4日期间进行的调查显示，90%的日本公司表示，他们担心丑闻会损害日本制造业优良品质的声誉。

其中28%的企业表示高度担忧，61%的企业称有一定的担心。

为了应对这些丑闻，所有企业中有44%的企业、以及48%的制造商都表示，他们已采取或正计划采取措施确保质控。

日兴资产管理旗下日本股权基金管理负责人、企业管理专家Jiro Nakano翻阅了调查结果，称他认为今年发生的丑闻属于例外事件。

但他补充道，这些事件突显了日本企业文化中需要改变的一些消极方面，并为企业提供了一个遵循全球最佳做法的机会。

不过，今年受到丑闻打击的日本企业均坚称，他们的不当行为并未破坏产品的安全性。

这项由Nikkei Research为路透进行的调查，访问了547家大中型企业；受访企业做出了匿名回答。约有240家企业回答了有关近期数据造假丑闻的问题。(完)