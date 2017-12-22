焦点：日本11月核心CPI料持稳 全球需求给工业生产带来支撑

路透东京12月22日 - 周五公布的路透调查结果显示，日本消费者物价指数(CPI)料将连续第11个月实现小幅上升，凸显出在经济稳健运行之下通胀仍然不太高。

2017年1月24日，日本东京，一家优衣库门店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透对19名分析师的调查显示，11月包括成品油但不包括生鲜食品在内的全国核心CPI料较上年同期上升0.8%，与10月的升幅相同。

分析师表示，公用事业费率上升的速度有所放缓，但像汽油等石油产品的价格给核心消费者价格带来支撑。

东京核心CPI数据的公布比全国CPI数据提前一个月。12月东京核心CPI料将较上年同期上升0.7%，11月为上升0.6%。

“本财年，能源价格对核心CPI的贡献或将持稳，但将在2018财年触顶，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正表示。

日本总务省将在12月26日东京时间上午8:30公布消费者物价数据(12月25日2330 GMT)。

该调查还显示，11月工业生产料较前月增长0.5%，为连续第二个月增长。

分析师称，鉴于企业信心高涨及外部需求旺盛，工业生产料保持强劲。

“我们预计工业生产将继续反弹，得益于全球经济复苏带来的出口增长、乐观的企业获利以及就业市场改善，”三菱总合研究所资深分析师Akihiro Morishige称。

经济产业省将于12月28日东京时间上午8:50(12月27日2350GMT)公布工业生产数据。

调查显示，11月失业率料持稳于23年低点2.8%，求才求职比为1.56，这将是1974年1月以来最高水平。

11月家庭支出料较上年同期增长0.5%，零售销售料同比增长1.2%。

日本总务省将于12月26日公布就业市场和家庭支出数据，经济产业省将于12月28日公布零售销售数据。(完)