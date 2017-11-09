焦点：日本9月核心机械订单跌幅创逾两年最大 削弱资本支出前景

路透东京11月9日 - 日本9月核心机械订单重挫，降幅为逾两年来最大，企业预计10-12月将持续这种跌势，显示企业投资势头正在减弱。

资料图片：2016年6月，日本东京，一处建筑工地的重型机械。REUTERS/Toru Hanai

日本9月核心机械订单较前月下降8.1%，降幅远高于预估中值下降1.8%，前月为上升3.4%。

分析师称此次数据疲软可能是暂时现象，因企业获利上升及国内劳动力短缺应会在明年推高资本支出，但对上升的速度存在疑虑。

“资本支出通常会跟随企业获利，所以投资仍会保持增长势头，”Tokai Tokyo Research Center分析师Hiroaki Muto称。

“明年国内外经济体可能不会像今年这么热，所以资本支出的增速可能会更缓和。”

日本首相安倍晋三已经将增加资本支出作为他经济计划的优先要务，以提高生产率并协助日本应对人口减少。

日本央行亦经常指出，资本支出增长为乐观看待经济将创造更多就业岗位并继续成长的一个理由。

然而，机械订单通常波动剧烈，因此9月订单减少不太可能促使经济分析师改变观点。

9月制造业者订单较前月下降5.1%，受起重机和其他用于建筑业的重型机械订单下滑推动。

内阁府周四公布的数据显示，服务业订单下降11.1%，受火车、金融 及保险企业使用的电脑及伺服器(服务器)订单下降拖累。

内阁府调查的企业预期10-12月核心机械订单下滑3.5%，此前三个月 为增长4.7%。

“对第四季的预期看来不那么乐观，所以建议稍稍提高警觉，”瑞穗总合研究所分析师Kentaro Arita说。

“但我并不悲观，因为使资本支出上升的理由仍然存在。”

9月核心机械订单较上年同期下降3.5%，预测中值则为增长1.9%。核 心机械订单不包括船舶以及公用事业的电力设备订单。

由于消费者支出略有减弱，日本7-9月经济增长率料将有所放缓，但分析师仍乐观地认为，动能即使出现消退也将仅是暂时现象。(完)