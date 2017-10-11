焦点：日本8月核心机械订单上升 暗示资本支出升温

路透东京10月11日 - 日本核心机械订单在8月连续第二个月增加，轻松超越市场预期。资本支出暂露升温迹象，应该可以在本月大选前为首相安倍晋三带来鼓舞。

安倍希望在10月22日的选举中说服选民，以积极货币刺激、财政支出以及改革计划构成的安倍经济学，已令日本经济取得改善，足以推动一场可持续的复苏。

内阁府周三公布的数据显示，8月核心机械订单较前月增加3.4%。这项数据波动性较大，但被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标。

这优于路透调查增长1.1%的预估中值，7月为上升8.0%。

8月核心机械订单较上年同期增长4.4%，预期为增长0.8%。核心机械订单不包括船舶以及公用事业的电力设备订单。

8月制造业者订单较前月增长16.1%，受工具机等一般用途生产机械需求推动，同时服务业订单增长3.1%，锅炉和涡轮机的订单领涨。

内阁府将机械订单的评估，从迟滞上调至显示出“成长的信号”。

8月海外订单增长11.5%，因出现发电机和飞机等部分大额订单。海外订单不计算在核心订单内。

分析师预计，资本支出将渐渐增长，受助于2020年东京奥运会带动的整修需求和基础设施投资、节省劳动力的设备方面的支出，以及受日本央行负利率政策带来的借贷成本降低鼓励而进行的支出。

企业支出持续复苏应能支持日本央行的观点，即由民间企业引领增长的良性循环将在经济站稳脚跟。

然而，尽管最近有迹象显示民间消费有所反弹，但薪资增长和通胀仍持续低迷，令日本央行承受需维持大规模货币刺激政策的压力。

日本央行上周一公布的短观调查报告显示，大型企业2017财年资本支出料增长7.7%，强化了企业支出有坚实基础的观点。(完)