焦点：日央行副总裁中曾宏称企业一直避免涨价 但如今氛围已变

路透日本广岛7月26日 - 日本央行副总裁中曾宏表示，服务业已经精简营运以避免将劳动成本转嫁给消费者，但有一些迹象显示未来企业将会涨价。

中曾宏还在对广岛地方商界领袖发表演说时表示，相信通胀率将在2019财年左右达到日本央行设定的2%目标，并称日本央行应该坚守量化宽松计划。

消费者支出回升、出口上扬、以及产出缺口改善，都是看好前景的理由，但许多分析师仍指称，日本央行的通胀预估过度乐观。

日本央行上周维持货币政策不变，但再度推迟达成通胀目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

“企业正试着藉由调整业务流程，消化上涨的劳动成本，”中曾宏周三表示。

“日本央行预期这种情况不会永远持续下去。产出缺口明显在改善，因此企业在薪资与价格制定方面将更加积极。”

中曾宏就企业精简化提供了一些实例：一些零售与餐饮企业以缩短营业时间因应劳工短缺的问题，而非调升薪资来吸引劳工。

部分企业也对能够节省劳力的技术进行投资，例如自动结帐机，这可以让企业以较少的人力维持目前的服务水准。

中曾宏表示，这类举措让企业免于将上升的成本转嫁给消费者，不过有迹象显示这种氛围正在转变。

日本央行6月短观调查显示，海运、趸售(批发)、零售及酒店业正考虑在未来调涨价格。

中曾宏说，投资于节省劳力的技术，虽然短期给薪资和价格带来负面影响，但应当受到欢迎，因长期来讲会提高生产率。

中曾宏说，实施结构性政策来改善劳动力市场的流动性，这样做也很重要。

日本央行自总裁黑田东彦2013年启动大规模资产购买计划以来，已经六度推迟达成通胀目标的时间表。

日本5月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升0.4%。(完)