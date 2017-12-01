焦点：日本10月CPI和家庭支出数据温吞 令人质疑通胀形势

路透东京12月1日 - 日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升，为连续10个月录得升幅，但扣除能源与食品的核心CPI显示，通胀已经连续三个月没有加速。

资料图片：2015年11月，日本东京，新宿商业区。REUTERS/Toru Hanai

10月所有家庭支出与上年同期持平，移动通讯的支出增加，抵消了旅游支出下降。

周五公布的数据还显示，第三季资本支出强劲增长，预示国内生产总值(GDP)增长率将会被上修。

资本支出数据支持了决策者对于经济动能稳固的看法，而消费物价和家庭支出数据则强化了对日本央行仍难以实现2%通胀率目标的广泛预期。

瑞穗总合研究所分析师Hiromu Uezato表示，“消费物价并未加速上涨，因企业没有做出改变。”

“企业仍不愿意提价。家庭支出数据也显示这种趋势没那么强劲。”

周五公布的数据显示，日本全国10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.8%，因汽油、煤油和医疗保健成本升高。核心CPI包含油品但排除生鲜食品价格。

这与路透调查中分析师的预估中值一致，9月为同比上升0.7%。

10月扣除生鲜食品和能源的所谓核心-核心CPI较上年同期上升0.2%，涨幅与9月和8月持平，这让人们担忧通胀压力并未增强。

10月经物价调整的家庭支出较上年同期持平，路透调查预估为下降0.4%。

10月所有家庭支出较前月下降2.0%，路透调查预估为下降1.4%。

另一项数据显示，日本10月失业率持稳在2.8%，求才求职比创近44年高位。

财务省发布另一份数据显示，7-9月资本支出增长4.2%，快于4-6月当季的增长1.5%。

资本支出数据表明经济增速将上修。政府用资本支出数据来计算国内生产总值(GDP)修正值。政府将于12月8日公布9月当季GDP修正数据。

“企业获利和营收持续强劲势头，但资本支出一直疲弱，”Tokyo Tokai Research Center分析师Hiroaki Muto表示。

Muto预计GDP中资本支出增幅将上修至略低于1%的水准，初值为增长0.2%。这将推动整体GDP增速从初值的1.4%上修至2.0%左右。

“但企业仍在努力限制固定成本。一些企业正投资于人工智能和机器人，以应对劳动力短缺，但他们的整体立场仍较为保守，”他表示，体现对前景持谨慎观点。(完)