日本12月实质薪资同比下降0.5% 并创五个月来最大降幅

路透东京2月7日 - 日本受薪者12月经通胀调整的薪资下降，降幅创五个月来最大，表明由于薪资增长未能跟上商品和服务价格上升步伐，消费者可能缩减支出，这一迹象令人担忧。

薪资增长乏力意味着，政府要想推动企业今年在年度薪资协商时加薪3%或以上，恐怕并不容易。

薪资数据低迷，也表明日本央行2%的通胀率目标或仍遥不可及。

厚生劳动省周三公布数据显示，2017年12月实质薪资较前年同期下降0.5%。这不及11月的实质薪资同比增长0.1%，也是2017年7月同比下降1.1%以来的最大降幅。

2017年全年，实质薪资下降0.2%，2016年为增长0.7%。

数据显示，2017年12月名义现金所得较2016年同期增加0.7%，逊于前月0.9%的同比增速。

12月包括奖金在内的特别加给较上年同期增长0.7%，11月修正为年增7.8%。该数据表明许多企业在11月支付年终奖金，而非12月。

12月加班工资同比增加0.9%，低于11月修正后的增长1.9%。

日本央行曾估测，2017年4-6月当季日本经济产出超出全部产能的规模为九年来最高。

日本央行官员及其他经济分析师认为，这是通胀开始加速并带领经济进一步远离通缩的正面迹象。

但薪资和加班工资数据显示，产出缺口改善带来的好处可能需要更多时间才会在其它经济领域显现。

以下为12月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 551,222 +0.7

每月薪资 262,249 +0.7

-经常性薪资 241,908 +0.6

-加班工资 20,341 +0.9

特别加给 288,973 +0.7

员工人数(百万人)

整体人数 50.670 +2.6

一般雇员 34.847 +2.5

兼职员工 15.823 +2.7

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