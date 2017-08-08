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日本显示器或寻求外部投资 助力业务重组--日经（更新版）
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2017年8月8日 / 凌晨2点29分 / 6 天前

日本显示器或寻求外部投资 助力业务重组--日经（更新版）

路透新闻部

1 分钟阅读

（新增OLED及去年资本注入相关内容）

路透东京8月8日 - 日本经济新闻周二报导，液晶显示器制造商--日本显示器公司(JDI)(6740.T)正考虑从外部投资者处寻获资金，以资助其陷于困境的智能手机屏制造业务的重组，本次重组还包括裁撤3,500个岗位。

报导称，日本显示器正寻求与战略投资者和收购基金进行资本合作；报导未援引消息来源。

日本显示器在声明中称，计划在周三的董事会会议上对重组事宜进行讨论。

由于较晚进军有机发光二极体(OLED)面板业务，且Apple(AAPL.O) iPhone的需求不稳定，使该公司遭受到这两方面的不利影响。

日本显示器去年底接受了其主要投资方--日本产业革新机构(INCJ)750亿日圆(6.77亿美元)的资金援助，而此次潜在的注入资本或将超过这一金额。

INCJ五年前将索尼(6758.T)、日立(6501.T)和东芝(6502.T)陷于困境的显示器业务整合起来，帮助成立了日本显示器。得益于苹果的大量订单，日本显示器享受了一段短暂的销售飙升时期，但近期又陷入了增长困局。

上月一名消息人士称，日本显示器寻求从其主要债权银行处寻求约1,000亿日圆贷款，用于为业务重组提供资金。

报导称，日本显示器将裁减逾3,500个岗位，主要是在中国和菲律宾，此举或将使该公司在截至明年3月的财年中，一次性亏损超过1,500亿日圆(13.5亿美元)；这是该公司将于周三宣布的计划的一部分。

该公司股价早盘下跌0.5%。(完)

编译 王琛；审校 艾茂林

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