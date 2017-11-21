日本政府料在1月份展望报告中下调CPI及GDP预估--消息人士（更新版）

（新增对经济增速的预测以及财政状况的背景）

路透东京11月21日 - 政府消息人士告诉路透，日本政府倾向于在下一次于1月份的展望报告中调降中长期国内生产总值(GDP)及通胀预估，以反映更为实际的经济成长情况。

政府目前预计名义经济增长率会在2020财年最高触及3.9%，相比之下上一财年日本的增长率为1.1%。日本政府还预估，从2021财年起日本的消费者年通胀率将稳定在2.0%左右。

但消息人士称，越来越多的官员认为很难达到那些水准，而通胀预测可能下调至1.5%。由于报告尚未公布，消息人士要求匿名。

而日本央行的目标是通胀率在2019财年前后达到2%左右，但央行一直难以实现这一目标，尽管在总裁黑田东彦的带领下，日本央行的大规模刺激政策实施已有四年余。

9月日本核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%。

有关下调GDP预估的另一个考虑因素是，日本政府官员也担心过于乐观的增长预测可能造成日本财政状况进一步恶化。

消息人士称，这是因为预算将基于那些乐观的假设，但如果没能实现这样的增长情况，税收就会不足。

财政改革是日本的当务之急；日本是工业化国家中债务负担最重的，公共债务负担是其经济规模的两倍还高。

但上月大选获胜的首相安倍晋三决定，将政府实现基本预算盈余的时间从截至2021年3月的财年后延，转而将教育和儿童保育作为优先支出事项。(完)