日本首相安倍晋三敦促企业明年涨薪3%或更高

路透东京12月26日 - 日本首相安倍晋三周二敦促企业明年涨薪3%或更高，继续施压企业将巨额现金储备用于提高薪资，以扩大其“安倍经济学”刺激政策带来的好处。

“我们明年必须维持并加强日本正面的经济周期，以实现我们抗击通缩的长期目标，”安倍在经济团体连合会的一次会议上说道。

“有鉴于此，我希望企业明年春天能加薪3%或更高，”他说。

政府数据显示，自2014年以来日本大型企业每年的涨薪幅度略高于2%，明年若涨薪3%或更高，或将帮助日本央行实现其2%的通胀目标。

日本央行总裁黑田东彦在同一次会议上表示，企业仍对提高薪资犹豫不决，因过去15年通缩时期，企业已经习惯于将就业保障置于提高薪资之上。

“鉴于消费者仍不愿接受物价上涨，很多企业担心如果提高价格会导致客户流失，”他表示。

“对很多公司来说，迈出提高价格的第一步都很困难，他们在观望其他公司怎么做。”

日本经团连会长榊原定征在会上的讲话未提及薪资，而是侧重指出日本需要整顿财政。

他表示，“我们强烈呼吁，有必要让财政恢复健康，”因为对日本社会福利体系持续性的担忧可能会阻止消费者支出。

安倍晋三的刺激政策推高股价并导致日圆贬值，进而帮助提振公司获利和企业信心。但企业仍不愿提高薪资和价格，因担忧经济前景不确定。(完)