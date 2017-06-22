日本政府六个月来首度调高整体经济评估--月报

路透东京6月22日 - 日本政府周四调高对经济的整体评估，为六个月来首见，反映民间消费逐步回暖表现，也凸显出政府对出口拉动经济扩大复苏深具信心。

日本政府亦调高对民间消费的评估，称正在逐步回升。

一名政府官员表示，在就业市场及家庭收入改善的支撑下，回升情况将持续，这也是促使政府调高整体评估的原因。

此前，日本央行在上周五调高其对民间消费的评估，称其日渐具有韧性，为六个月来首次上调。

“经济正在温和复苏，”内阁府在6月经济报告中称。

内阁府从整体评估报告中去掉了某些领域改善迟滞的说法，某些领域主要指的是消费者支出。这为自去年12月以来的首次上调。

日本央行对经济持略微更加乐观的看法，称经济正在转向温和扩张。

内阁府一官员称，经济潜在复苏力道还不足以称之为扩张。

日本内阁府在四个月来首次上调对资本支出的评估。

该官员表示，汽车产出畅旺以及海外对智能手机和资讯科技产品的需求，正支撑资本支出。

“企业投资正在增加，”内阁府在月报中称。

内阁府还上调了对房屋建筑和公共投资的评估，同时维持对于出口和产出正在加快的预估不变。

受益于出口，日本经济在1-3月期间连续第五个季度成长，不过薪资增长和家庭支出却依然非常疲软，尽管就业市场趋于紧俏。

内阁府称日本经济预计将温和复苏，但对于全球经济前景的不确定性和金融市场的波动仍保持谨慎看法。（完）