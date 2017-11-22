分析：日本央行警告长期保持宽松政策的风险 撤回刺激初露端倪

路透东京11月22日 - 熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行将巧妙但有意暗示，可能会通过在未来提高收益率目标，比预期更早地小幅撤回危机时代的刺激措施。

资料图片：2016年3月，日本东京，日本央行总部。REUTERS/Yuya Shino

由于通胀率仍远低于2%的目标水平，日本央行认为无需立即撤出刺激措施，并将物价上涨乏力视为最紧迫的政策挑战。

不过消息人士称，央行官员现在越来越多地谈论长期采取宽松政策的风险与日俱增的问题--比如说冲击银行利润，这显示他们下一步可能将是撤回、而不是扩大刺激措施。

“措辞变化不一定立即对政策产生影响，但可能是一种倾向，”一名消息人士称。

“日本央行想让政策框架更可持续，”另一位消息人士称，“允许较长期利率上升更多，能给银行一些喘息的空间。”

第一个变化的迹象11月6日出现在名古屋，当时央行总裁黑田东彦表示，他“留意”长期宽松可能损害银行放贷意愿的风险。黑田目前的任期将于明年4月结束。

几天之后，央行审议委员布野幸利表示，日本央行必须警惕宽松的代价。

黑田上周发出最明显的警告，当时他提到“逆转利率”--当利率达到该水准时，央行降息会损及银行业者并阻止其放贷，最终伤害经济，而非帮助经济。

“由于低利率环境对金融机构稳健的影响是日积月累的，日本央行将持续关注这种风险，”黑田11月13日在苏黎世讲话时表示。

欧洲央行执委科尔在去年7月讨论何时进一步降息效果可能适得其反时，便提到了逆转利率。五个月后，欧洲央行决定从2017年起削减每月的资产购置规模。

日本央行也有对未来政策转变发出早期暗示的历史。大约在采取收益率曲线控制(YCC)政策的前一年，该央行公布了一份分析其可行性的研究报告。

“从日本央行总裁的口中说出反转利率的字眼，颇令人震惊。很难想像日本央行会在黑田的演说中安插这个字眼，而没有任何的政策意涵，”在7月以前曾任央行审议委员的木内登英指出。

木内登英表示，日本央行可能会在明年第一季左右，将长期利率目标由10年期公债收益率转移至五年期收益率，以期让长期利率进一步上扬。

“日本央行或将对此作出正面解读，表明在维持短期借贷成本低落的同时，允许较长期收益率上扬，这样可以更有效地提振经济成长。”

**不出外界所料**

日本央行在三年的大举资产购买行动无法刺激通胀后，去年转向设定利率目标，让央行不必再承诺以固定的速度买进债券，也令政策框架更加可持续。

在YCC政策下，央行将短期利率引导至负0.1%，10年期公债收益率则在零水准上下。

日本央行对外沟通的转变，正值美联储及欧洲央行行将退出超宽松政策之际，并且意谓着日本央行尾随其后的速度可能快于预期。

路透在黑田发表最新评论前对分析师所做调查显示，多数受访者预计日本央行的下一步行动将是撤除刺激措施--但可能要等到明年稍晚，甚或更久以后。

东短研究首席经济分析师加藤出表示，如果经济持续好转，央行可能考虑最快在4月调高收益率目标。

“日本央行可能希望微调YCC，小幅上调收益率目标，并说明此举是为了缓解日本银行体系的压力，”他表示。

实际上，日本央行官员已经暗示，只要维持大规模印钞，他们就不必等到通胀达到2%再上调收益率目标。

但顽固的低通胀和央行总裁可能换人，或将阻止日本央行提早改变政策。

“日本央行将难以证明上调收益率目标是正确的举措，除非通胀超过1%，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理表示。

日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%。

尽管升息时间仍不确定，但有一件事是肯定的：日本央行将不会像黑田东彦2013年推出“火箭筒”货币刺激那样推出令人大吃一惊的举措。

“日本央行通过谨慎的沟通让市场提前做好准备，这很重要，”第三位熟悉日本央行想法的人士表示。

日本央行对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)