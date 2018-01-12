焦点：缩减购债小举动引爆市场大行情 日本央行退出刺激计划有难度

路透东京1月12日 - 本周日本央行(BOJ)在例行购债操作中小幅削减了购买规模，这本来是很平常的一次管理货币政策的操作，但始料不及的是引发日圆和日债收益率上扬，因为投资人开始预期央行将很快退出危机时期的刺激政策。

资料图片：2015年7月，日本东京，一名女子路过日本央行总部大楼。REUTERS/Yuya Shino

这次操作不是政策转变的信号--因为负责的官员没有这个授权，而且本意也不是要让市场震惊。此前四个月，市场对购债规模非常渐进性地减少几乎都没有反应。

但市场的这次反应提醒了日本央行的官员们，让他们知道向市场传递未来缩减刺激政策的计划要比预先想象的复杂得多，尽管日本经济复苏的广度正在扩大。信号一旦传达不到位，将可能引发意想不到的后果，尤其是央行不希望看到的日圆上涨。

了解日本央行想法的人士称，虽然央行认为不需要改变进行市场操作的方式，但央行传达政策信息时可能会更加谨慎，以提醒市场该行并不急于回撤货币政策支持。

“市场的反应让日本央行感到意外，”其中一名消息人士称。

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“日本央行最不希望看到的就是日圆大幅上涨，那可能会抑制经济景气度，”另一消息人士称，还有两位消息人士也认同这一观点。

在沟通挑战方面，日本央行并不孤独。美国联邦储备委员会(FED/美联储)和欧洲央行也在努力退出非常规政策措施，同时要避免吓到数年来习惯了低成本资金的投资者。

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本周全球债券收益率触及数月高点，日圆兑美元上涨逾1%，因周二日本央行削减购债规模引发了对于日本央行今年将开始退出刺激措施的猜测。

尽管日本央行很多人士认为这种市场反应是主要由投机客推动的一次性表现，但这凸显出市场对大规模刺激措施退出的敏感程度。这种刺激措施一直是“安倍经济学”的核心内容。

“作为政策正常化的第一年，2018年对日本央行和金融市场而言似乎十分重要，”Barclays Securities Japan首席分析师山川哲史表示。他预计日本央行将在7-9月份的某个时间调整收益率目标。

**时机微妙**

通缩在日本根深蒂固的情形较任一主要经济体都要严重，因20年的物价下跌迫使企业降价以吸引消费者，并阻却企业增加投资。薪资仍处于低档，导致家庭节约支出。

四年的大举印钞仍未能带动通胀升向日本央行的2%目标，各界因而预期日本央行退出危机年代政策的脚步将落后于欧美国家。

日本央行抗击通缩动图：tmsnrt.rs/28KmQnX

尽管有迹象显示经济存在动能，零售和连锁餐厅业者仍难以提高价格，因担心客人在被近20年的通缩调教过后，涨价就会吓跑客人。

这波市场动荡发生之际，日本央行也面临领导层更替的问题，总裁黑田东彦及两名副总裁的五年任期将分别在4月及3月届满。

新任人选将由首相安倍晋三提出，安倍虽对黑田赞誉有加，但表示他希望见到日本央行维持大规模刺激，这些刺激措施协助压低日圆、并提振日本出口导向经济。

长期宽松政策的成本上升，例如银行利率接近零水准，已促使日本央行巧妙但有意暗示，可能会比预期更早地小幅撤回危机时代的刺激措施。

日本央行理事宫野谷笃称，“包括负利率在内的日本央行货币政策，无疑对银行获利产生了重大影响，”并警告称长期宽松政策可能令银行业进一步承压。

消息人士称，一些决策者预期，如果今年稍后通胀率持续突破1%，那么日本央行或将开始暗示未来退出宽松政策的路径。

分析师称，日本央行除了放慢购债外，别无它法；大量购债正在使流动性枯竭，并已使日本央行成为近一半日债的持有者。

消息人士称，这意味着日本央行有可能再度削减购债规模，并解释这是一项无关乎政策的技术性行动。

但目前尚不确定日本央行能否在不引发市场恐慌的情况下做到提前退出刺激。

消息人士称，对于批评人士认为的2006年过早退出量化宽松造成了长期通缩，以及2011年央行未能压制破坏性的日圆大涨引发政界不满，日本央行对此心有余悸，忌惮重蹈这些覆辙。

“对于日本央行而言，预测汇市走势的难度要大于预测债市走势，而央行对债市有着更大的影响力，”第三位消息人士表示。

消息人士指出，若汇市人士开始更加关注日本央行放缓购债，这可能导致决策人士不愿意公开讨论退出刺激。

日本央行也可能推迟收回维持每年买债80万亿(兆)日圆(7,200亿美元)的承诺，尽管实际购债规模已经降至上述数字的一半。

“最佳做法可能是在尘埃落定前保持沉默，”第四名消息人士称。“对于日本央行而言，等待适当时机来临后再行动，并无伤大雅。”(完)