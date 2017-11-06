日本央行总裁黑田东彦称对经济增长和通胀前景抱有信心（更新版）

（新增黑田东彦就ETF与债券购买问题的讲话）

路透名古屋11月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，经济正在积聚增长动能，加大了通胀率达到2%目标的可能性。这一表态强化了市场对于日本央行未来将不会出台额外刺激举措的预期。

黑田东彦表示，日本央行正在密切关注长期超宽松货币政策的经济影响，尤其是这种政策可能会令金融机构获利遭遇的冲击。

“目前的经济扩张不依赖于个别的因素，而是由多种不同因素支撑的。由此我们预计扩张具有高度可持续性，”黑田东彦在名古屋的一次企业领袖会议上称。

“如果长期实行低利率政策，可能会对金融机构获利构成压力，日本央行注意到这种风险，”黑田东彦并指出，利润下滑可能会阻碍金融机构扩大放贷。

黑田东彦还承认，日本央行的大规模购债已导致日本债市波动性“非常低”，可能加剧市场波动，而各国央行都已注意到这种风险。

日本央行内部主流观点认为，将长期借款成本限制在零附近，再加上不断增强的经济复苏，将足以实现2%的通胀目标。黑田东彦上述言论突显出这一观点。

日本央行新任审议委员片冈刚士呼吁，可能需要采取更多宽松举措，才能实现2%的通胀目标，但黑田东彦不支持这种看法。

片冈刚士在9月反对日本央行维持政策不变的决定。他在10月政策会议上称，央行应作出更强有力的承诺，如果实现通胀目标被推迟即出台进一步的刺激举措。

不过日本央行9月会议记录显示，日本央行九人委员会中，很多成员认为，当前政策就足以实现2%通胀目标。

根据去年采用的政策框架，日本央行目前引导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在零左右。

央行还买入政府公债与风险较高的资产，包括每年购买约6万亿(兆)日圆(520亿美元)上市交易基金(ETF)。

黑田东彦称，日本央行未来可能检视ETF的购买速度。一些分析师批评央行的购债行动扭曲了本就热火朝天的债市。

“眼下，我认为不需要作任何改变，”他回答名古屋商界领袖提问时补充说。(完)