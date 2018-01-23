日本央行维持政策不变 对通胀前景乐观程度略上升（更新版）

路透东京1月23日 - 日本央行周二维持货币政策不变，对通胀预期的看法也比三个月前更乐观一些，凸显出其坚信经济复苏增强正缓慢推动物价涨幅接近其2%的目标。

不过央行总裁黑田东彦在会后记者会上可能提醒投资者，通胀率距其目标仍然遥远，藉以打消市场对提前撤回刺激政策的猜测。

在周二结束的为期两天的政策会议上，日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近，与广泛预期相符。

日本央行还维持购买公债的宽松承诺不变，这样其债券持仓每年将以80万亿日圆(7,220亿美元)的规模增长。

日本央行在季报中维持对2018财年和2019财年的经济增长预估不变，分别为1.4%和0.7%。2018财年始于4月。

央行政策委员会还维持物价预估不变，预计通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%左右。

“通胀预期最近上下波动，”日本央行在报告中称，比三个月之前的看法更为乐观，当时该行称通胀预期基调疲弱。

美元兑日圆下跌，交易员称是因对通胀前景看法的变化。

日本央行试图通过大规模印钞来消除日本根深蒂固的通缩思维，促使家庭提高支出，但疲软的通胀预期拖了后腿。

央行称，尽管日本经济料温和扩张，但若有必要，将维持大规模刺激政策，以达到通胀目标。

“日本央行维持增长和物价预测不变，说明其并不想让货币政策正常化，尽管市场对可能正常化的臆测愈发强烈，”三菱日联摩根士丹利的资深市场分析师Naomi Muguruma称。

**央行并未满足**

日本经济7-9月连续第七个季度扩张，为1994年以来无间断扩张时间最长的一次，且股市也处于26年最高水平。

路透调查显示，近四分之三的日本企业预计经济至少还会再扩张一年，延续当前强劲的增长势头，不过他们的看法不如市场预估的那么乐观。

日趋靓丽的全球增长前景给决策者带来新的沟通挑战。日本央行、美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行都面临如何退出超宽松政策举措的问题，避免吓到已经习惯持续多年的宽松政策的投资者。

日本央行已初尝挑战滋味，其削减购债规模推高了全球收益率，总裁黑田东彦对经济的乐观看法，推动日圆升至四个月高位。

11月核心消费者物价指数(CPI)连续11个月上涨，1月预期通胀加速上升的家庭占比也触及近两年高点，进一步表明日本可能正在摆脱持续20年之久的通缩状态。

但日本央行决策者并不自满，他们警告称，扣除新鲜食品和能源的CPI必须进一步加速，然后才可以开始讨论退出刺激。11月扣除生鲜食品和能源的CPI较上年同期仅上升0.3%。

部分分析师预计，由于越来越多的央行准备退出危机模式的政策，给全球公债收益率带来上行压力，日本央行今年可能上调收益率目标。

“如果美国升息，而且日本经济运行良好，那么(日本)利率将面临一些上行压力。这是不可遏制的，”东海东京调查中心的经济分析师Hiroaki Muto称。

“日本央行今年上半年将按兵不动，但可能在今年下半年开始调整政策。”

日本央行对抗通缩的互动图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

日本央行货币政策互动图表：tmsnrt.rs/2igbqRk

(完)