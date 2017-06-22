焦点：日本央行副总裁称目前没有必要升息 经济仍需宽松政策支持

路透日本青森6月22日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽松政策的支持。

他认为，日本的低通胀预期，意味着短期实质利率仍然高于美国。实质利率是以名义利率减去通胀率预期计算而得到。

岩田规久男称，因此日本央行必须保持大规模刺激政策，即便全球经济增长更强和美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步加息的预期推动全球长期利率上升。

“日本距离央行通胀目标依然较远，需要宽松货币政策的支持，”他在日本北部青森县对当地企业领袖讲话时称。

“绝对不需要现在升息以及减弱货币宽松力度，相对美国的政策而言，日本的宽松力度并没有那么大，”他表示。

岩田规久男也不赞同日本央行应放弃2%通胀目标的看法，称这一目标对提高通胀预期、确保实质利率维持在低位以抵御对经济的负面冲击至关重要。

“包括日本在内的许多主要经济体都把通胀目标设在2%左右，因为一种被普遍接受的看法认为，将通胀预期稳定在2%，并确保有足够空间来降低实质利率，这十分重要，”他说。

在实施三年的大规模资产购买未能推升通胀后，日本央行于去年将政策侧重点从发钞速度转向遏制长期利率方面。

日本4月核心消费者物价较上年同期仅上升0.3%，远低于央行目标，因企业仍对提高价格态度谨慎，担心这样一来会吓退对价格敏感的家庭消费者。

但日本经济活力迹象增多，给日本央行带来新的沟通挑战，促使央行要让市场更清楚其将如何撤出刺激举措，尽管距离撤出仍很远。

日本第一季经济创一年来最快增速，且创10年来最长增长时间，归功于出口强劲且民间消费带来提振。

一些分析师相信，如果全球债券收益率上涨，导致日本央行难以压制日本长债收益率，则日本央行可能被迫提高收益率目标。

作为日本央行大规模购债计划的规划师之一，岩田规久男在九位央行委员中，更加强调大规模印钞举措可能对经济和通胀预期产生的提振作用。(完)