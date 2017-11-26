日本央行审议委员暗示有讨论微调收益率曲线控制政策的空间--报导

路透东京11月25日 - 日本每日新闻报导，日本央行审议委员铃木人司称，有讨论微调央行收益率曲线控制(YCC)政策的空间，暗示该央行可能在通胀达到目标之前就上调利率。

另外，铃木人司在接受日本时事新闻社采访时称，日本央行未来可能放慢上市交易基金(ETF)的购买速度，或改变购买方式。

“在通胀率达到2%之前不调整利率，等达到目标后骤然上调是不适合的，”铃木接受每日新闻采访时称。

“一旦通胀率向2%靠近，就有讨论微调收益率曲线控制的空间，这样市场能逐步适应调整，”他称。

他的讲话是迄今有关日本央行可能在通胀率达到2%的目标之前就升息的最强烈信号。提前升息是为了缓解多年超低利率对银行利润率的冲击。

铃木人司称，日本央行的负利率政策对金融机构的获利造成“严重”影响。

“如果金融机构的状况出了问题，货币政策可能也不会很好地起作用，”铃木人司称。

他表示，“我在密切关注我们控制收益率曲线政策对经济的影响如何，以及是否导致了扭曲。”

铃木人司在接受时事社采访时称，“日本央行购买ETF是货币政策框架的一部分，必须持续实施以尽早实现2%的通胀目标。”

他称，“我们不会仅根据股市就ETF的购买做出决定。不过未来调整购买规模或方式是一个选项。”(完)