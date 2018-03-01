日本企业资本支出同比增长4.3% 可望促使第四季GDP上修

路透东京3月1日 - 日本企业10-12月加速投资厂房及设备，这意谓着政府当局可望上修第四季经济成长率初估值。

拜制造业者加速投资之赐，10-12月企业资本支出较上年同期增加4.3%，略高于7-9月增长率4.2%。

财务省周四出炉的数据显示，扣除软件方面的支出后，经季节调整的企业资本支出较上季增长3.1%；7-9月为增长2.1%。

此前公布的数据显示，日本第四季GDP环比年率初值为增长0.5%。

这是日本经济连续第八个季度增长，为1986年4-6月至1989年1-3月以来最长连增纪录，当时日本经济处于泡沫时期。

资本支出增长情况显示，去年第四季经济增长率可能向上修正，从而减轻关于日本经济放缓的担忧。此前公布的日本1月工业生产降幅大于预期，引发担忧。

“这项资本支出数据预示国内生产总值(GDP)增幅会向上修正，”瑞穗总研的资深分析师Yusuke Ichikawa表示。

“我预计资本支出将保持稳健，因企业投资以增加出口。外部需求强劲，因此我对今年的经济成长感到乐观。”

第四季GDP修正值将于3月7日(周三)2350 GMT出炉。

在GDP初值数据中，第四季资本支出增长0.7%，为连续第五个月季度增加，显示出企业有投资的意愿。

很多分析师仍乐观认为经济能继续增长，但最近的经济数据参差不齐，1月工业生产降幅高于预期，而且采购经理人指数(PMI)数据显示企业活动小幅放缓。(完)