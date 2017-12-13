调查：分析师认为日本超低利率可能损及银行业务

路透东京12月13日 - 一项路透调查周三显示，分析师担心日本央行的超低利率若维持过长时间，恐损及银行经营能力。

日本央行总裁黑田东彦11月提到“逆转利率”时曾强调过这种可能性。当利率达到该水准时，央行降息会挤压银行业者贷款息差，从而打击他们放贷的兴趣，最终伤害经济，而非帮助经济。

上周黑田东彦警告大规模刺激政策可能损害地区银行健康，暗示央行可能逐步远离危机模式刺激政策。

36位受访分析师中有28位表示，他们“在一定程度上担心”或者“非常担心”日本央行政策对银行业的不利影响。五位分析师称，他们不太担心，另外三位称他们根本不担心。此次调查是在12月4-12日期间进行的。

“银行业主营业务的获利能力已遭到挤压，如果当前货币政策再实施几年，地区性金融机构甚至可能倒闭，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

35位受访分析师中有17位表示，近期几位日本央行审议委员关于逆转利率的讲话将不会影响货币政策。但有13位(即大约三分之一的)受访分析师认为，这样的讲话暗示央行不会进一步放宽政策。

伊藤忠经济研究所(Itochu Economic Research Institute)首席分析师武田淳对有关“反转利率”(reversal rate)问题的争论持欢迎态度。

“我认为广泛的讨论将帮助探讨退出策略的灵活性，”他在调查中说道。

日本央行在10月会议上决定维持引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率(殖利率)在零附近的承诺不变。

调查的预测中值显示，至少到2019年下半年，日本央行都将维持短期利率和10年期公债收益率目标不变。

多数受访分析师都认为，日本央行将在2018年底或之后开始缩减刺激。

日本经济正处于战后以来第二长的连续增长时期，得益于海外需求强劲。如果经济扩张持续至2019年1月，就将创下最长连续增长纪录。

33名受访分析师中有20人预期，经济扩张将持续至2020年或更久，11人预期将在2019年下半年结束，两人认为将在2019年上半年终结。

“我们的主要预测情境是，经济不会滑入衰退，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信。

“不过若出现来自国外的经济冲击，或者在计划中的(2019年)消费税上调或(2020年)奥运会之后的需求下滑同时，海外经济也放缓，那么(经济衰退)也还是有可能发生的。”(完)