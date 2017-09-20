焦点：日相安倍晋三将推迟达成预算平衡的时间--消息人士

路透东京9月20日 - 消息人士周三向路透表示，日本首相安倍晋三将推迟平衡基本预算的时间点，从目前预定的2020财年延后至2020年代稍晚，这令人质疑政府的财政纪律。

消息人士称，安倍将在周一的记者会上宣布此一决定，届时他料将宣布提前选举；消息人士要求匿名，因他们并未取得向媒体发言的权限。

日本执政党和政府消息人士称，预计安倍晋三将在10月22日举行大选，以抓住其支持率反弹及反对党内讧的机会。

日本政府曾誓言在2021年3月止的财年实现恢复基本预算盈余的宏大目标，作为控制日本公共债务负担的一个关键步骤。日本公共债务负担是其经济规模的两倍。

上述消息人士称，现在安倍计划将实现的时间推到2020年代的某个时候，但优先对教育、人力资源及生产力创新进行支出，这证实了日经和其他国内媒体此前的报导。

基本预算平衡剔除了新债发售以及还债的成本，是衡量在不依赖发债的情况下如何对政策支出措施进行融资的一个重要指标。

部分分析师表示，财政纪律的丧失，可能造成政府给日本央行施压，要求延长货币刺激政策，以压低借款成本，这实际上是在帮助政府通过债券融资。

这可能让日本央行进一步延迟退出量化宽松政策。而此时，美联储和欧洲央行等主要央行都在使货币政策恢复正常化。

他们说，但是央行依据控制收益率曲线的政策，大规模购买公债，已经使债市失去了定价机制，而这本身可以作为财政纪律削弱的警钟。

“日本的财政纪律似乎在稳步放宽，这令人忧心，尽管公债收益率出现破坏性上涨的这种情况不大可能发生，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也在报告中指出。

“部分学者甚至在讨论，日本央行应该将债券替换为永续债券的这个想法，这将为实际上放弃偿还公债本金埋下伏笔，”他并称。

路透本月稍早访问的分析师预计，日本央行最早要等到2018年底时才会降低刺激力度，因尽管经济好转，但通胀低迷不振。

安倍曾对记者表示，等他9月22日出访美国回来后会决定是否提前选举。

其他消息人士称，安倍希望推进2019年将消费税从8%上调至10%的计划，并利用部分收入打造“全世代的社保系统”，将会对教育进行投资，降低消费税收入用于偿付公债的比例。

不过减少用于偿债的税收会使其更难平衡预算。

“无论如何，我们必须保持财政纪律，”日本财务大臣麻生太郎周一被问及这种改变时对记者称。(完)