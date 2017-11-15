焦点：日本第三季GDP创逾10年来最长连增期 稳健前景可期

路透东京11月15日 - 日本第三季经济摆脱消费者支出下滑的影响，录得逾10年来最长连续增长期，显示基本面强劲。

2017年10月28日，日本大阪，一家无印良品门店。REUTERS/Thomas White

在强劲出口带动下，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，略高于预估中值的增长1.3%。4-6月当季GDP环比年率修正为增长2.6%。

消费者支出疲软料是暂时情况，因为经济接近充分就业，这应会在未来提振国内消费。

资本支出和出口增加，预计也将推动经济持续增长，这应该能在一定程度上缓解对通胀低迷的担忧。

“日本潜在增长率在1%左右，所以第三季的数据表明实际增长率很高，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

“就业市场表现很不错，所以消费者支出未来肯定会加速。资本支出看起来仍稳健。经济形势不错。”

内阁府周三公布的数据显示，日本第三季GDP较前季成长0.3%，符合分析师的预期，4-6月当季为成长0.6%。

这是日本经济连续第七季扩张，创下从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季连续扩张八季以来的最长连增纪录。

外部需求--即出口减去进口--是经济扩张的最大推动力，为GDP增幅贡献了0.5个百分点。

内阁府一位官员对记者表示，第三季汽车和电子零部件对美国和亚洲出货强劲，反映出全球需求改善。

相比而言，4-6月当季外需为负值，给修正后的GDP增幅造成0.2个百分点的拖累。

民间消费较前季下滑0.5%，下滑幅度超过预测中值的0.3%，为2015年10-12月以来首次下滑。民间消费在GDP中占约三分之二的比重。

上述官员称，民间消费下滑是受到餐旅支出、以及汽车和手机支出减少的推动。第三季天气不佳可能影响支出。

“我们关于经济维持缓慢复苏趋势的看法没有改变，”日本经济再生大臣茂木敏充对记者说。

“我们需要让复苏得以持续，因此我们将推进改革以提高日本的生产率。”

7-9月资本支出较前季增长0.2%，增幅低于预测中值的0.3%，但仍为连续第四个季度增长。

日本政府年底前将宣布一揽子经济措施，旨在增加技能培训投资并提高生产率。

这种长期的成长势头应会鼓励日本央行坚持当前的货币宽松框架，原因是该央行认为只要经济处于成长轨道，通胀压力就会向经济领域渗透。(完)